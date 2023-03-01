«دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر».. الداخلية تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية (صور)

نظمت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية 2023، بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية في طريق مصر ـ السويس الصحراوي، تحت عنوان: “دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر”.

وحضر احتفالية الداخلية، اللواء حازم فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، وعدد من القيادات الأمنية.

وقدم رجال الحماية المدنية خلال الاحتفالية، العديد من العروض أظهرت الاحترافية في مواجهة المخاطر.

ويوافق اليوم العالمي للحماية المدنية اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.

وكرمت الإدارة العامة للحماية المدنية، خلال الاحتفالية عددًا من الضباط المتميزين وأسر الشهداء والمصابين، في اليوم العالمي للحماية المدنية.