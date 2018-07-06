دور المتاحف المصرية لمواجهة الإرهاب في ندوة ببورسعيد

أمانى العزازيينظم قطاع المتاحف بوزارة الآثار، اليوم الجمعة، ندوة في بورسعيد، عن كيفية مواجهة التطرف الفكري بالفكر، من خلال عرض نماذج للمتاحف المصرية المتضررة من الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها البلاد في الفترات الأخيرة، منها المتحف الإسلامي وملوي.وتعرض الندوة، تجربة وزارة الآثار لمواجهة تلك الأ

أمانى العزازي

ينظم قطاع المتاحف بوزارة الآثار، اليوم الجمعة، ندوة في بورسعيد، عن كيفية مواجهة التطرف الفكري بالفكر، من خلال عرض نماذج للمتاحف المصرية المتضررة من الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها البلاد في الفترات الأخيرة، منها المتحف الإسلامي وملوي.

وتعرض الندوة، تجربة وزارة الآثار لمواجهة تلك الأحداث منها وضع خطة إستراتيجية لإعادة بناؤها مرة أخرى على أحدث التقنيات المضاهية للمتاحف العالمية، مع وضع سيناريوهات عرض هادفة تقاوم الفكر المتطرف وتنشر الوعي الثقافي والحضاري بالمجتمع وتستهدف جميع الفئات العمرية والمجتمعية.

وأشارت صباح مسلم، مدير متاحف وجه بحري ومدن القناة وسيناء، إلى أن الندوة تأتى فى إطار الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو في ضوء التعاون المشترك بين متحف بورسعيد القومي ومكتبة مصر العامة وتنفيذًَا لخطة قطاع المتاحف بوزارة الآثار.

وقالت إن الاحتفالية تتضمن محاضرة يلقيها سامح المصري مدير قطاع التطوير بوزارة الآثار.