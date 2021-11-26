دور اللوجستيات في التجارة الأفريقية في ندوة لـ”أراب أفريكان» 30 نوفمبر

تستضيف مؤسسة “أراب أفريكان” للدراسات الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عيسي – فى إطار احتفالاتها بملتقي الصداقة العربية الإفريقية – الدكتور محمد علي إبراهيم مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والرئيس الحالى للجمعية العلمية العربية للنقل، للحديث عن دور النقل واللوجستيات فى التجارة البينية الأفريقية بقاعه المؤتمرات الكبري بالتعليم المدنى 30 نوفمبر الجاري .

وتم اختيار إبراهيم مؤخرا رئيسا للجمعية العربية للنقل التى تستهدف الارتقاء علميا بكافة نشاطات النقل عن طريق عقد المؤتمرات واعداد الدراسات والبحوث المتكاملة فى شئون النقل وجمع وتبويب ودراسة القوانين واللوائح والانظمة المتصلة بتنظيم جميع أعمال النقل وتقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة.

وأكد الدكتور محمد علي أهمية إنشاء مجلس أعلى لللوجستيات ووضع تشريعات خاصة بالمراكز اللوجستية وإنشاء جهاز تنظيم اللوجستيات لمنح تراخيص التشغيل وأن تكون اللوجستيات ضمن اختصاصات وزارة النقل لتصبح وزارة النقل واللوجستيات لافتا إلى أن اللوجستيات تعد عنصر جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر لأنه غالبا ما يراجع المستثمر ثلاثة مؤشرات رئيسية قبل اتخاذه قرار الاستثمار فى دولة ما وهى مؤشر الأداء اللوجستي وتقرير تنفيذ الأعمال وتقرير تمكين التجارة.

يذكر أن اللوجستيات تعني إدارة سلاسل القيمة أو إدارة الأنشطة الداعمة للإنتاج بهدف خفض تكلفة وتقليل زمن الإنتاج وتقليل الفاقد بهدف كسب رضاء المستهلكين وزيادة تنافسية المنتجات وزيادة الإنتاج والأرباح .