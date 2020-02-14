«دور الجهاز الحكومي لمواجهة مخططات إسقاط الدولة» بورشة عمل بأكاديمية الشرطة (صور)

بمشاركة ممثلي مجلس الوزراء، ووزارات الدولة المختلفة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئة العامة للاستعلامات.

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة، ورش عمل تدريبية للعاملين بالقطاع الحكومي، تحت عنوان “دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة” وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 11/2/2020.

شارك في الدورات، عدد من ممثلي مجلس الوزراء، ووزارات الدولة المختلفة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستعلامات، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن ذلك في إطار إستراتيجيتها القائمة على تأكيد المسئولية المُشتركة بين كافة أجهزة الدولة، للتصدى لكافة التحديات التى يواجهها الأمن القومى المصرى.

وناقشت الورشة التدريبية عددًا من الموضوعات المتصلة بالأمن القومي، أبرزها آليات وأدوات هدم الدول من الداخل، منها: “الإرهاب والشائعات والحروب النفسية – تخريب الاقتصاد – التدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة – استخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام.

وأسفرت المناقشات في التدريبية عن دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة عن الخروج بعدد من النتائج.

ومن أبرزها: نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخططات هدمها واسقاطها من الداخل، واحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، وذلك بما تم من رفع الوعى لدى المواطنين.

وفى ختام الفعاليات، أجرى المشاركون بجولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية، وتم منحهم شهادات تقدير بهذه المناسبة.