دور الثمانية.. كرواتيا في مهمة صعبة أمام مفاجآت روسيا

علي المصري:تتطلع كرواتيا إلى بلوغ الدور نصف النهائي لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، للمرة الأولى منذ نسخة فرنسا 1998، إلا أنها ستكون في مهمة صعبة أمام روسيا المضيفة، في ختام لقاءات دور الثمانية، في الثامنة من مساء اليوم السبت، علي ملعب "فيشت الأوليمبي" بمدينة سوتشي.وفي بطولة طبيعتها المفاجآت،

علي المصري:

تتطلع كرواتيا إلى بلوغ الدور نصف النهائي لنهائيات كأس العالم “روسيا 2018″، للمرة الأولى منذ نسخة فرنسا 1998، إلا أنها ستكون في مهمة صعبة أمام روسيا المضيفة، في ختام لقاءات دور الثمانية، في الثامنة من مساء اليوم السبت، علي ملعب “فيشت الأوليمبي” بمدينة سوتشي.

وفي بطولة طبيعتها المفاجآت، تفادت كرواتيا غير المتوقع، فجيل لوكا مودريتش، سيكون أمام فرصة مثالية ليعادل على الأقل إنجاز جيل دافور شوكر، في مونديال فرنسا قبل 20 عاما بالتمام والكمال، على رغم أن مواجهة المضيف، أحد أبرز مفاجآت مونديال روسيا، قد تكون مغامرة غير محسومة النتائج.

أظهر لاعبو المدرب زلاتكو داليتش بعد سحقهم الأرجنتين في دور المجموعات بثلاثية نظيفة، أنهم لا يخشون الأسماء الكبيرة، وباستثناء عبورهم الصعب إلى ربع النهائي على حساب الدنمارك بالفوز 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، لم يثر المنتخب القلق في أي مرحلة في الدور الأول، وتصدر مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة.

أثبت مودريتش “32 عاما” لاعب ريال مدريد الإسباني وأحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، قوة شخصيته ضد الدنمارك، عندما تقدم في ركلات الترجيح لمواجهة الحارس كاسبر شمايكل الذي تصدى قبل دقائق لضربة الجزاء التي سددها، نجح مودريتش هذه المرة، ومعه أيضا نجح حارس المرمى الكرواتي دانيال سوباشيتش في التصدي لثلاث ركلات دنماركية.

مودريتش، إيفان راكيتيتش، ماريو ماندزوكيتش، إيفان بيريشيتش، أسماء يحلم بها أي مدرب، ويبدو أن زلاتكو داليتش يخرج أفضل ما لديهم.

تولى داليتش “51 عاماً” تولى مهمة الإشراف على المنتخب في أكتوبر 2017 بعد سقوطه على أرضه في فخ التعادل مع فنلندا المغمورة 1-1 في تصفيات المونديال، قاده إلى النهائيات من بوابة الملحق الأوروبي أمام اليونان، كما أشرف على التقدم المستمر للمنتخب على رغم أمور غير جيدة حدثت خارج المستطيل الأخضر.

الوحدة الروسية



فرض داليتش شخصيته في المنتخب، وقوة شخصية التشكيلة ستكون على المحك لدى مواجهة روسيا على أرضها، لم يحظ الكرواتيون بتجارب سعيدة مع المنتخبات المضيفة في البطولات الكبرى: في نصف نهائي 1998، فرطوا بتقدمهم أمام فرنسا ليسقطوا 1-2 بهدفين للمدافع ليليان تورام.

وفي مونديال 2014، سقطت كرواتيا مجددا أمام المنتخب المضيف البرازيل، وذلك في الدور الأول الذي لم تتمكن من تخطيه.

بالنسبة لبلد لا يتجاوز عدد سكانه 4,3 ملايين نسمة، سيكون إنجازا التفوق على بلد يتخطى عدد سكانه 142 مليون نسمة.

إلا أن روسيا في المونديال الحالي لا تقتصر على الملاعب الجميلة والتنظيم الجيد، البلد الأسوأ تصنيفا بين المنتخبات المشاركة، تمكن من الوصول إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، وأطاح بأبطال العالم 2010 اسبانيا بركلات الترجيح 4-3 (تعادل 1-1)، واعتمد المنتخب بشكل كبير على مدربه القدير ستانيسلاف تشيرشيسوف الذي صنع مفاجأة ويكتسب شعبية متزايدة في بلاده.

في تصريحات لموقع الفيفا، قال اللاعب الروسي إيليا كوتيبوف إن “سر نجاحنا ليس فقط التشكيلة الأساسية (…) لكن كل من في الفريق، اضافة الى الفريق التدريبي والجهاز الفني، الكل يجمع في اتجاه الهدف نفسه”.

وأضاف “كنا كلا موحدا، لا يهم ما إذا كنا نلعب أم لا، يمكن أن تشعر بالدعم من كل الأطراف في التشكيلة”.