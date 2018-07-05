دور الثمانية بالمونديال.. دفاع أوروجواي في مهمة صعبة أمام مهارة فرنسا

علي المصريسيكون دفاع منتخب أوروجواي في لقائه في الرابعة عصر اليوم الجمعة، علي ملعب "نيجني نوفجورود"، أمام فرنسا في دور الثمانية من كأس العالم "روسيا 2018"، في اختبار صعب ومهمة الحد من خطورة وسرعة المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.وبينما يتوقع ان تخوض أوروجواي المباراة في غياب مهاجمها

علي المصري

سيكون دفاع منتخب أوروجواي في لقائه في الرابعة عصر اليوم الجمعة، علي ملعب “نيجني نوفجورود”، أمام فرنسا في دور الثمانية من كأس العالم “روسيا 2018″، في اختبار صعب ومهمة الحد من خطورة وسرعة المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وبينما يتوقع ان تخوض أوروجواي المباراة في غياب مهاجمها البارز إدينسون كافاني الذي تعرض لاصابة في سمانة الساق اليسرى بعد تسجيله هدفي الفوز على البرتغال (2-1) في ثمن النهائي السبت الماضي، سيعول المنتخب الأمريكي الجنوبي على دفاعه الحديدي بقدر قوته الهجومية التي سيكون لويس سواريز حامل همها الأساسي في غياب كافاني.

وغاب كافاني عن التدريبات الأخيرة لمنتخب بلاده منذ خروجه الاضطراري في الشوط الثاني من المباراة ضد البرتغال، وعلى الارجح ان أوسكار تاباريز المدير الفني لأوروجواب، سيعول على مهاجم جيرونا الإسباني كريستيان ستواني، للعب الى جانب سواريز في خط الهجوم.

في المقابل، يعلق منتخب الديوك آماله على مبابي “19 عاما” الذي سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في المونديال، منها هدفان في مباراة الدور ثمن النهائي ضد الأرجنتين (4-3)، حيث برز بشكل كبير لاسيما من خلال سرعته الفائقة في اختراق الدفاع.

الا ان نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي، لم يسبق له على الأرجح اختبار دفاع بصلابة دفاع أوروجواي وركيزتيه القائد دييجو جودين وزميله في أتلتيكو مدريد الإسباني خوسيه ماريا خيمينيز.

تتركز خطة أوروجواي خلال المباراة، على إيقاف مبابي، بخط دفاع رباعي يقوده القائد جودين وخيمينيز، وإلى جانبهما مارتن كاسيريس ودييجو لاكسالت، وخلفهم الحارس فرناندو موسليرا.

ويتميز هذا الرباعي بأنه من الأفضل دفاعيا في المونديال، إذ لم يتلق أي هدف في المباريات الثلاث للدور الأول، والوحيد الذي تمكن من اختراقه كان البرتغالي بيبي في الدور ثمن النهائي خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز المنتخب الأمريكي الجنوبي (2-1).

وتتميز أوروجواي عن غريمتها فرنسا بكونها تلقت 3 أهداف أقل في شباكها، بينما سجل المنتخبان العدد ذاته “7 لكل منهما”، وبين المنتخبين، تظهر الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدافعون مع 350 مباراة دولية.

عين أوروجواي بطلة 1930 و1950 ستكون على مبابي الذي أصبح ضد الأرجنتين، أول لاعب شاب يسجل هدفين على الأقل في مباراة اقصائية ضمن منافسات كأس العالم، منذ الأسطورة البرازيلية بيليه عام 1958.

في مقابل التركيز على مبابي، يأمل المنتخب الفرنسي بطل 1998 في أن يعول على لاعب خبير بقلبي دفاع أوروجواي، هو جريزمان زميل جودين وخيمينيز في أتلتيكو مدريد.

وتأهل منتخب الديوك من الدور الاول بدون تقديم أداء مقنع، لاسيما من قبل جريزمان، الذي اكتفى حتى الآن بتسجيل هدفين من ركلتي جزاء، الا أن المنتخب قدم أداء مختلفا أمام الارجنتين ونجمها ليونيل ميسي في ثمن النهائي، بفضل مبابي الذي سجل هدفين، وحصل على ركلة جزاء أتى منها الهدف الأول الذي سجله جريزمان.