«دور التكنولوجيا في الحروب الحديثة» بندوة تثقيفية بأكاديمية الشرطة (صور)

شارك عدد من الضباط بالإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن بقطاع التدريب بوزارة الداخلية، وعدد من الطلبة والطالبات الدارسين بالمعاهد وعدد من طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات، بالندوة التثقيفية المنعقدة بالجامعة تحت عنوان: دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة، لما لها من أثر بالغ في تنمية الموارد البشرية والتى تُعد ركيزة أساسية من ركائز العمل الأمني.

وشهدت الندوة تناول عدد من الموضوعات كان أبرزها: التكنولوجيا الحديثة والحروب التكنولوجية اللامتماثلة، الغزو التكنولوجي سلاح الحروب اللامتماثلة، الأمن القومى يتعرض لتهديد مصيري.

وفي نهاية الندوة تم تبادل الهدايا التذكارية إحتفاءً بتلك المناسبة، وإلتقاط الصور التذكارية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، وتوفير كافة السُبل التي تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية.