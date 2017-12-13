دور البرلمان المصرى والعربى فى قضية القدس أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحى تناقش برامج التوك شو عددا من القضايا يأتي أبرزها دور البرلمان المصري والعربي في قضية القدس رئيس ائتلاف دعم مصر فى "كلام تانى" على دريم يستضيف برنامج "كلام تانى"،مع رشا نبيل فى العاشرة والنصف مساءً على قناة دريم، المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر فى حوار ليرد على اتهامات

رحاب صبحى



تناقش برامج التوك شو عددا من القضايا يأتي أبرزها دور البرلمان المصري والعربي في قضية القدس





رئيس ائتلاف دعم مصر فى “كلام تانى” على دريم







يستضيف برنامج “كلام تانى”،مع رشا نبيل فى العاشرة والنصف مساءً على قناة دريم، المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر فى حوار ليرد على اتهامات الشارع للبرلمان بعدم تحسين أحوال المواطنين .

ولماذا تعتبر المعارضة فى البرلمان أن ائتلاف دعم مصر يوفر الغطاء السياسي لإخفاقات الحكومة وهل التزمت الحكومة بتعهداتها؟

رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ببرنامج “من ماسبيرو” على شاشة الأولى



يستضيف برنامج ” من ماسبيرو” فى العاشرة والنصف مساءً على شاشة الأولى، النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وحديث عن دور البرلمان المصرى والعربى فى قضية القدس.





كما يستضيف البرنامج أحمد بهى الدين قنديل خبير العلاقات الدوليه والشؤون الأسيوية وقراءة فى المشهد السياسى الحالى، وزيارة الرئيس الروسى لمصر. الحلقة تقديم هبة رشوان وداليا ناصر .





أحمد قذاف الدم فى “على مسؤليتى” على صدى البلد





يستضيف الإعلامى أحمد موسى فى الثامنة مساءً على قناة صدى البلد من خلال برنامج على مسئوليتى أحمد قذاف الدم المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، وكيف يري المواقف العربية والإرادة الدولية في مواجهة قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.



ويكشف الجهات المسؤولة عن استمرار الانتهاكات في ليبيا، وإلى أين تتجه ليبيا عقب انتهاء ولاية اتفاق الصخيرات في 17 الشهر الجاري؟ وما هي فرص نجاح الجهود الأممية في تشكيل حكومة ليبية مستقلة.



وزير البترول الأسبق فى “ديلى ديبيبت” على النيل الدولية





يحل أسامة كمال وزير البترول الأسبق، ضيفا على برنامج “ديلي ديبيت” على قناة النيل الدولية، في التاسعة مساءً للحديث عن الاكتشافات الجديدة في مجال البترول.

ويتناول كمال عن أهمية حقل ظهر الجديد، ومستقبل الطاقة بشكل عام في مصر خلال الفترة المقبلة، ونقاط القوة في عالم البترول بمصر والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاكتشافات.





نجوم الكوميديا فى ” صالون أنوشكا” على dmc





تقدم الفنانة أنوشكا حلقة خاصة من برنامجها “صالون أنوشكا” مع نجوم الكوميديا، سمير غانم وصلاح عبدالله، وأحمد آدم، في التاسعة مساءً على شاشة dmc ،ويدور الحوار حول أعمالهم الفنية .



