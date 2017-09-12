دوري الأبطال.. صدام مبكر بين برشلونة ويوفنتوس

علي المصري:يعود دورى أبطال أوروبا، للإنطلاق بأنديته الكبيرة، بعدما خطف ريال مدريد الإسبانى، اللقب الثانى له على التوالى، فى النسخة الماضية، على حساب يوفنتوس الإيطالى، وتقام لقاءات الجولة الأولى، على اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء. وتشهد اليوم الأول من الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، ب

علي المصري:

يعود دورى أبطال أوروبا، للإنطلاق بأنديته الكبيرة، بعدما خطف ريال مدريد الإسبانى، اللقب الثانى له على التوالى، فى النسخة الماضية، على حساب يوفنتوس الإيطالى، وتقام لقاءات الجولة الأولى، على اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.



وتشهد اليوم الأول من الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، بداية صعبة لبرشلونة الإسبانى الذى يواجه يوفنتوس، بينما تتسلط الأضواء بشكل كبير على باريس سان جيرمان الفرنسي، محطم الأرقام القياسية في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ويطمح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالونى، في مواصلة الصراع التهديفي مع غريمه البرتغالى كريستيانو رونالدو، بالبطولة الأوروبية، ويسعى البرغوث الأرجنتينى، الذي سجل ثلاثية لبرشلونة قاد بها الفريق للفوز على إسبانيول 5 / صفر في الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي، إلى تعزيز سجله التهديفي في بطولات الأندية الأوروبية، الذي يتضمن 97 هدفا منها 94 هدفا في دوري الأبطال.



وأصطدم الفريقين مع بعضهما البعض في نهائي نسخة عام 2015، وفاز برشلونة حينها بثلاثة أهداف مقابل هدف، وألتقي الفريقين مجددا في أبريل الماضي، ضمن منافسات دور الثمانية، وفاز يوفنتوس وقتها بنتيجة إجمالية 3 / صفر.

ويحل باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة نجمه البرازيلى نيمار دا سيلفا، ضيفا على سيلتيك الإسكتلندي، أما مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيستضيف بازل السويسري، ويحل الوافد الجديد كاراباكا أجدام الأذربيجانى ضيفا على تشيلسي الإنجليزي، ومن المتوقع أن يواجه البلوز منافسة قوية في مجموعته، من جانب روما الإيطالي وأتلتيكو مدريد الأسباني اللذين يلتقيا في العاصمة الإيطالية.

ويتأهب إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي لرقم غير مسبوق بالمشاركة للمرة 19 في دوري الأبطال، عندما يستضيف فريقه نظيره بشكتاش التركي، ويتطلع بايرن ميونخ الألماني، الذي تلقى صدمة بالهزيمة في الدوري الألماني أمام هوفنهايم صفر / 2، إلى مصالحة جماهيره من خلال تحقيق نتيجة إيجابية عندما يستضيف أندرلخت البلجيكي، ويلتقى أوليمبياكوس اليونانى مع سبورتنج لشبونة البرتغالى.

صراع الجوائز المالية

ويبدأ الصراع بين الأندية الكبرى المشاركة بالتشامبيونزليج، للفوز بالجوائز المالية الكبيرة لهذه البطولة القارية الكبرى، التي تصل إلى عدة ملايين من الدولارات قام بتخصيصها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وسيحصل كل ناد على 12 مليون و700 ألف يورو مقابل مشاركته فقط في البطولة، فيما يمكن أن يصل المبلغ الأكبر الذي يحصل عليه صاحب اللقب إلى 57 مليون و200 ألف، ولكن عليه من أجل ذلك أن يفوز بجميع مبارياته الست في دور المجموعات.

ويبلغ المبلغ الكلي للجوائز مليار و319 مليون يورو، وسيحصل كل فريق مقابل المشاركة على 12 مليون و700 ألف يورو، والفوز في دور المجموعات بـ مليون و500 ألف يورو، والتعادل فى الدور ذاته بنصف مليون يورو، أما مكافأة التأهل لدور الستة عشر فتبلغ ستة ملايين يورو.

ويحصل المتأهل لدور الثمانية من التشامبيونزليج على ستة ملايين ونصف المليون يورو، فيما يتقاضى المتأهل للدور قبل النهائي سبعة ملايين ونصف المليون يورو، أما مكافأة الوصول للنهائى فتلبغ 11 مليون يورو، وبخلاف الفوز باللقب، يحصل البطل على 15 مليون و500 ألف يورو.