دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه سبارتاك لحسم تأهله لدور الـ16

علي المصرى:تكشف مباريات اليوم الثانى للجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، عن بقية الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائى من المسابقة الأم فى القارة العجوز، تضاف إلى الأندية الأثنى عشر، التى تأهلت مسبقاً لدور الستة عشر.وأنضم مع إنطلاقة المرحلة السادسة، أمس الثلاثاء، أربعة فرق حج

علي المصرى:

تكشف مباريات اليوم الثانى للجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، عن بقية الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائى من المسابقة الأم فى القارة العجوز، تضاف إلى الأندية الأثنى عشر، التى تأهلت مسبقاً لدور الستة عشر.

وأنضم مع إنطلاقة المرحلة السادسة، أمس الثلاثاء، أربعة فرق حجزت مقعدها فى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهى فرق مانشستر يونايتد وبازل وروما ويوفنتوس، لتضاف للأندية التي تأهلت مسبقاً من الجولات الماضية برشلونة وبشكتاش ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي وريال مدريد “حامل اللقب”.

وتأتي أهمية ترتيب مجموعات التشامبيونزليج في تحديد مسار القرعة، نظراً لاحتمال لعب برشلونة الإسباني مع بايرن ميونيخ الألماني، وكذلك مانشستر سيتي الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني، ولم يشهد دور المجموعات، حتى الآن، الكثير من المفاجآت سوى بخروج أتلتيكو مدريد وتحوله للدورى الأوروبى، واحتلال ريال مدريد “حامل اللقب” للمركز الثاني في مجموعته الثامنة، واحتمال خروج نابولي الإيطالي المبكر، عقب احتلاله المركز الثالث.

ويرتبط الترتيب بحسابات الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر، والقرعة الموجهة التي ستفرز مواجهات من العيار الثقيل في ثمن النهائي، ويوحي الترتيب بأن مصير العديد من المجموعات لم يحسم بعد، بينما انتقل الاهتمام إلى البحث عن ترتيب ليفربول في دوري الأبطال الذي سيحسم مستقبله الأربعاء، وقد يجد ليفربول نفسه خارج المسابقة في حال خسارته من سبارتاك موسكو في الجولة الأخيرة وفوز إشبيلية على ماريبور.

والمهمة أسهل أمام إشبيلية الذي يحل اليوم الأربعاء ضيفا على ماريبور السلوفيني، فالفريق الأندلسي يحتل وصافة المجموعة الخامسة بثماني نقاط، ويكفيه التعادل للتأهل إلى ثمن النهائي، أو إذا لم يحقق سبارتاك موسكو الثالث بست نقاط الفوز على ليفربول المتصدر بتسع نقاط، والذي يحتاج للفوز ليحافظ على الصدارة، علما بأن الفريق السلوفيني يتذيل المجموعة بنقطتين.

ويستضيف شاختار دونيستك فريق مانشستر سيتي “المرعب”، ويحتاج الفريق الأوكرانى من مواجهة نظيره الإنجليزى لحصد نقطة واحدة للتأهل عن المجموعة السادسة، فيما يتحتم على نابولي الثالث بست نقاط الفوز على فينورد متذيل الترتيب بلا رصيد، وانتظار خسارة شاختار.

ويبحث بورتو ولايبزيج عن التأهل من المركز الثاني في المجموعة السابعة، بعدما ضمن بشيكتاش الصعود من القمة، ويحل بورتو ضيفا على موناكو متذيل الترتيب بنقطتين، ويستضيف لايبزيج بشيكتاش، علما بان الفريق البرتغالي يحتل وصافة المجموعة بسبع نقاط بفارق الاهداف أمام الفريق البرتغالي.

أما المجموعة الثامنة فهي محسومة، بضمان تأهل توتنهام أولا وريال مدريد ثانيا، فيما يتطلع صاحبا المركزين الثالث والرابع بوروسيا دورتموند وأبويل نيقوسيا على الترتيب بفارق الأهداف للمشاركة في الدوري الأوروبي، ويحل دورتموند ضيفا على الريال، بينما يزور أبويل نيقوسيا توتنهام.