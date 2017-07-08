دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يرافق الوداد لربع النهائي بثلاثية في القطن

تأهل الفريق الأول لكرة القدم، لدور الثمانية، من دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه علي ضيفه القطن الكاميروني، بثلاث أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة، للمجموعة الرابعة، لدور الستة عشر “المجموعات”.

تقدم القطن، عن طريق النيران الصديقة، بعدما أسكن أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي، الكرة في شباك شريف إكرامي حارس مرمى أصحاب الأرض والجمهور، في الدقيقة 12 من بداية اللقاء.

ولم تمر سوى ثلاثة دقائق، حتى أدرك عمرو جمال، التعادل للأهلي، في الدقيقة 15، من تسديدة، فشل حارس القطن، في التصدي لها، وفي الدقيقة 33، سجل عبدالله السعيد الهدف الثاني للقلعة الحمراء، بعدما أسكن الكرة ببراعة، في شباك القطن، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ومع مطلع الدقيقة 54، من عمر اللقاء، وبرأسية رائعة، من عرضية ولا أجمل للتونسي علي معلول، يرتقي عمرو جمال، أعلي من الجميع، ليعلن عن تسجيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي.

وفي المباراة الأخرى، التي أقيمت ضمن الجولة ذاتها، وفي نفس الوقت، تأهل الوداد البيضاوي المغربي، للدور ربع النهائي، عقب فوزه علي ضيفه زاناكو الزامبي، بهذف نظيف، بدون أهداف، ليقفز الوداد لصدارة المجموعة الرابعة، بعدما رفع رصيده للنقطة 12، فيما قفز الأهلي للمركز الثاني برصيد 11 نقطة، فيما ودع زاناكو البطولة، بعدما تجمد رصيده عند 11 نقطة.