رياضة

دوري أبطال أفريقيا .. الأهلي يتوج باللقب العاشر بثلاثية قهرت كايزر تشيفز (صور)

بثلاثية نظيفة
المال - خاص 10:53 م, السبت, 17 يوليو 21 10:53 م, السبت, 17 يوليو 21

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انتزع الأهلي المصري، مساء السبت، اللقب العاشر في تاريخ دوري أبطال أفرريقيا على حساب الفريق جنوب إفريقي، كايزر تشيفز، عقب فوزه  بثلاثية نظيفة في المباراة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

وكان الشوط الأولى انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن تتغير مجريات الأمور لصالح الأهلي، حيث سجل الهدف الأول محمد شريف، لفريقه في مرمى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في الدقيقة 53 .

فيما سجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى الهدف الثانى لفريقه بالدقيقة 64 من عمر المباراة.

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قبل أن يختتم عمرو السوالية موسم التهديف في طريق الاحتفال باللقلب العاشر في الدقيقة 74.

وضم تشكيل الأهلي كل من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة في الوسط، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف في الهجوم.

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فيما جاء تشكيل فريق كايزر تشيفز كالتالي..حراسة المرمى: دانييل أكبي،الدفاع: راماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو،الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني،الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو.

وسبق أن حصد اللقب 9 مناسبات كرقم قياسي في هذه البطولة لم يحققه أي فريق أفريقي، وذلك في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2021، بينما لم يحقق الفريق الجنوب إفريقي اللقب طوال تاريخه.

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وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على فريق الترجي الرياضي التونسي في الدور نصف النهائي بنتيجة 4 – 0 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة، حيث فاز ذهابا بهدف دون رد، وفاز في الإياب بثلاثية نظيفة.

وفي المقابل تأهل كايزر تشيفز إلى النهائي على حساب الوداد المغربي، بعد الفوز عليه بهدف دون رد في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

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بقلم المال - خاص

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