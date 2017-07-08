دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يبحث عن الفوز في القطن للتأهل لربع النهائي

علي المصرييبحث فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن الفوز علي ضيفه القطن الكاميروني، في اللقاء الذي سيقام بين الفريقين علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة، للمجموعة الرابعة، لدور الستة عشر "المجموعات"، لدوري أبطال أفريقيا.ويرغب الأهلي

علي المصري يبحث فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن الفوز علي ضيفه القطن الكاميروني، في اللقاء الذي سيقام بين الفريقين علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة، للمجموعة الرابعة، لدور الستة عشر “المجموعات”، لدوري أبطال أفريقيا. ويرغب الأهلي في تفادي الخروج المبكر من المسابقة الأكبر والأهم على مستوى الأندية في القارة السمراء، ولم يصعد إلى الأدوار الإقصائية في البطولة سوى ثلاثة فرق هي الترجي والنجم الساحلي التونسيان وصن داونز الجنوب أفريقي “حامل اللقب”، بينما تواصل تسعة فرق، من بينها ستة أندية عربية، صراعها لحجز المقاعد الخمسة المتبقية في دور الثمانية، وخرجت أربعة فرق من السباق مبكراً. وواصل زاناكو تصدره للمجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الوداد البيضاوي، في حين يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، ويتذيل القطن، الذي ودع المسابقة رسمياً منذ جولتين، ترتيب المجموعة بلا نقاط. ويأمل الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في خطف بطاقتي التأهل، للدور المقبل عن المجموعة الرابعة، حينما يستضيفان فريقي القطن وزاناكو الزامبي على الترتيب. تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الكاميرون بشكل عام والقطن تحديدًا، يشير إلى تفوق كبير للقلعة الحمراء، إذ التقى الأهلي مع أندية الكاميرون 11 مرة في البطولات الأفريقية، حقق خلالها 7 انتصارات، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل، وخسر الأهلي مباراة واحدة. ويتطلع الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، للعودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، عندما يستضيف القطن، في إعادة للقائهما في نهائي نسخة البطولة عام 2008. ويرى البعض أنّ الفرصة تبدو مواتية أمام بطل الدوري المصري، للصعود إلى دور الثمانية، رغم أنه لا يملك أي خيار سوى الفوز لانتزاع المركز الثاني بالمجموعة، بغض النظر عن نتيجة مباراة الوداد وزاناكو، بالنظر إلى تواضع مستوى منافسه الكاميروني، الذي يعد الفريق الوحيد في المجموعات الأربعة الاخسر جميع مبارياته حتى الآن. وخاض الأهلي تدريبه الأخير، مساء أمس الجمعة، على الملعب الذي يستضيف المباراة، بعدما سافر الفريق إلى الإسكندرية الخميس، بقائمة مكونة من 22 لاعبا، للمبيت بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة؛ استعدادا للمواجهة. وعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق، محاضرتين فنيتين، مع اللاعبين أمس الجمعة؛ كانت الأولي عقب وجبة الغداء، فيما كانت الثانية عقب وجبة العشاء، وشرح البدري خلال المحاضرتين بعض الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة بمباراة القطن، ومهام كل لاعب في اللقاء؛ وفقا للخطة التي وضعها الجهاز الفني. وأكد البدري، أهمية المباراة، مشددًا على أن الأهلي لديه هدف واحد، وهو الفوز، وسيسعى لتحقيقه بكل قوة، وقال إن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدًا أهمية مباراة القطن، ويركزون فيها بشكل كبير، من أجل حسم التأهل لدور الثمانية من البطولة. وأضاف المدير الفني للأهلي، أن الفريق دخل الموسم الجاري ولديه أهداف محددة، حقق جزءًا منها بالتتويج بالدوري، ويتبقى بطولة أفريقيا، لافتـًا إلى أنه يتمنى أن يحالفه التوفيق، ويتأهل لدور الثمانية، لمواصلة المشوار نحو اللقب التاسع في تاريخ الأهلي. وأوضح البدري، أن القطن الكاميروني سيدخل المباراة بأهداف خاصة به، لكن الأهلي سيركّـز على تحقيق أهداف والخروج من اللقاء بالشكل الذي يريده، لافتـًا إلى أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة وفقـًا لظروفها الخاصة.

وأكّـد البدري جاهزية الثنائي، أحمد حجازي وشريف إكرامي، لاعبي الفريق، للمشاركة في المباراة، مشددًا على أن جميع اللاعبين الذين شملتهم قائمة المباراة جاهزون تمامـًا للقاء، مضيفـًا أنه يشكر شريف إكرامي على تحمله آلام الحزام الناري في لقاء زاناكو ومشاركته في المباراة. وأعرب البدري، في نهاية تصريحاته، عن سعادته الكبيرة بزيادة أعداد الجماهير في المباراة إلى 20 ألفـًا، مؤكدًا أن الجماهير يكون لها دور كبير في انتصارات الفريق، وأنه يتمنى الدعم والمساندة القوية خلال المباراة. علي صعيد آخر، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من أجل الوقوف دقيقة حدادًا، قبل اللقاء، بجانب طلبه من الـ«كاف» ارتداء شارات سوداء خلال المباراة، وذلك حدادًا على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي الغشيم الذي وقع صباح أمس الجمعة، في رفح، وراح ضحيته 26 شهيدًا ومصابـًا من القوات المسلحة. من ناحية أخرى، قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس الإدارة بالكامل، برئاسة المهندس محمود طاهر، سيحضر المباراة، نظرًا لأهميتها وكونها حاسمة في تأهل الفريق لدور الثمانية من البطولة الإفريقية. وأضاف المدير التنفيذي للأهلي أن طاهر طلب منه نقل تحياته للاعبين، والتأكيد لهم على ثقته الكبيرة في قدرتهم على الفوز والتأهل للدور المقبل، ومواصلة المشوار نحو الفوز باللقب الإفريقي التاسع في تاريخ النادي. وفي المباراة الأخري بالمجموعة ذاتها، يخوض الوداد مواجهته المصيرية مع ضيفه الزامبي تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، لمواصلة مسيرته في المسابقة التي أحرز لقبها عام 1992، حيث يدرك لاعبوه أن أي نتيجة أخرى، ربما تعصف بآماله في البقاء. وعانى الوداد من البداية المتعثرة في المجموعة، بعدما حصد ثلاث نقاط من مبارياته الثلاث الأولى، قبل أن يستعيد توازنه ويصحح أوضاعه سريعا، عقب فوزه على الأهلي والقطن في الجولتين الماضيتين. ويسعى الفريق المغربي للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لمواصلة صحوته في المجموعة، واجتياز عقبة منافسه الزامبي، الذي يكفيه التعادل فقط لمواصلة مغامرته في البطولة، وضمان صدارة المجموعة.