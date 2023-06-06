دورين بوجدان : الأمم المتحدة تسعى لإتاحة مستقبل رقمي متكافئ للجميع

قالت دورين بوجدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إن القضايا الرقمية أصبحت أولوية ملحة على أجندات حكومات دول العالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته علي هامش المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات الذي ينظمه الاتحاد الدولي في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري تحت عنوان التنظيم من أجل مستقبل رقمي مستدام.

واوضحت بوجدان أن الأمين العام للأمم المتحدة أطلق أمس الإثتين وثيقة العهد الرقمي وشدد من خلالها على أهمية إطلاق مستقبل رقمي يوفر فرص متكافئة للجميع.

ولفت الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إلى أن مصر تعد عضوا فعالا في الاتحاد الدولي للاتصالات منذ أكثر من 50 عاما وتلعب دورا محوريا في وضع الأطر التنظيمية للقطاع وحريصون علي التعاون مع الدول الأعضاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر طلعت أن الدورة الثانية من المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات يسلط الضوء علي مفاهيم العدالة الرقمية وملف الاستدامة وعلاقته بالتكنولوجيا، بالإضافة إلي فرص الاستثمار في تقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي ومخاطره.

وقال إنه سيتم استعراض تجربة مصر في سد الفجوة الرقمية من خلال مبادرة حياة كريمة وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، فضلا عن دور الاتصالات وتكنولوجيا كوسيلة لكسب المعارف.