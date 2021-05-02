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دورية أمنية تكشف عصابة لسرقة المتاجر بالقاهرة والجيزة

الجناة: نستخدم أسلوب المغافلة.
أماني عوض 5:04 م, الأحد, 2 مايو 21 5:04 م, الأحد, 2 مايو 21

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، أثناء تفقدها الحالة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر بمحافظتي القاهرة والجيزة، باستخدام أسلوب المغافلة.

جاء ذلك أثناء استقلال شخصين يوجد لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، مركبة “توك توك” قيادة أحدهما، وبحوزتهما ماكينة شحن فوري “مجهولة المصدر”.

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وبمناقشتهما عن مصدر ماكينة الشحن المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقتها من داخل إحدى المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة بأسلوب “المغافلة”.

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة، من داخل المتاجر بأسلوب “المغافلة”.

واعترفا بارتكاب واقعة سرقة ماكينة شحن فوري أخرى من داخل إحدى المحال بالجيزة بذات الأسلوب، وبإرشادهما أمكن ضبط الماكينة المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماهما بالسرقة.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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