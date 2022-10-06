دورية أمنية تكشف شخصين أثناء الإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

نجحت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ، أثناء تفقدها الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة ، في القبض على شخصين أثناء الإتجار في العملة.

واتضح من الفحص أن المتهمين شقيقين -مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية- وعثر بحوزتهما على عملات أجنبية، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.