دورية أمنية تكشف إتجار أجنبيين في العملة بالقاهرة

تمكنت دورية أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ أثناء ملاحظة الحالة الأمنية، بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة ، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول -مقيمان بمحافظة القليوبية- أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية “محلية وأجنبية”.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأضافا بتحصلهما على تلك المبالغ من شخص يحمل جنسية إحدى الدول -مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول- نظير تعاملات مالية بينهم وتغيير العملات الأجنبية من شخص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف الأخير وضبطه وبحوزته عدد من الطلقات النارية، مبالغ مالية “محلية وأجنبية”، مبلغ مالي “مقلد”.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين، وما أسفر عنه الضبط أيدها وأقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، وأنها من متحصلات نشاطه غير المشروع، والمبلغ المالي المقلد من متحصلات واقعة النصب.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.