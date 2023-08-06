دورية أمنية تطارد عصابة إتجار بالمخدرات بشوارع القاهرة وتحبط تهريب 13 كيلو حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على 3 أشخاص متهمين بالإتجار في المخدرات، بعدما اشتبهت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة في سيارة يستقلها شخصين، أثناء استيقاف القوة لهما فانعطف المتهمين وسارا عكس الاتجاه، ثم إلقاء جوال كان بحوزتهما، وبفحصه عُثر بداخله على 130 كيس من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اتضح أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بحيازة شخص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية- وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بمساعدة آخر تبين ضبطه عقب الواقعة في إحدى القضايا.

وباستهدافه اتضح عدم تواجده بمحل إقامته وعُثر على السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه بمحل إختبائه بمحافظة الغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم المحبوس.

وأقر بتحصلهما على المواد المخدرة المضبوطة من شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- وباستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ماسبق.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.