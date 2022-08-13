دورية أمنية تضبط أجنبيًا أثناء الإتجار في العملة بالقاهرة

كشفت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، عن إتجار شخص أجنبي في العملة، وذلك أثناء ملاحظة الحالة الأمنية، والاشتباه في سيارة متوقفة بجانب الطريق، وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط قائد السيارة يحمل جنسية إحدى الدول، لحيازته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، هاتفي محمول.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالاشتراك مع آخر -يحمل ذات الجنسية، مقيم خارج البلاد.

واتضح أنه يتواصل معه عبر تطبيق “واتس آب” ويجري تحويلات مالية غير مشروعة إلى خارج البلاد، عن طريق إستلام المبالغ المالية من بعض الأشخاص وتحويل قيمة تلك المبالغ بالعملة الأجنبية، نظير تصدير واستيراد بضائع لهم، وكان في سبيله التقابل مع شخص.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الأخير أثناء استقلاله سيارة وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام، وعثر بحوزته على مبلغ مالي، وأقر بحضوره لمقابلة المتهم المضبوط لاستلامه مبلغ مالي نظير تصدير بضائع.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.