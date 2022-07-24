دورية أمنية تحبط محاولة خطف مندوب توريدات في القاهرة

تمكنت مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ، أثناء تفقد الحالة الأمنية تلاحظ لهم إستغاثة شخص أمام إحدى محطات الوقود، وباستبيان الأمر ضبطت 3 أشخاص، وبحوزتهم بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، أثناء استقلالهم سيارة وبصحبتهم مندوب توريدات -مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه والمجني عليه على مبلغ مالي قيمة معاملات مالية بينهما بمجال التوريدات، واستدراجه للتقابل معه لإنهاء الخلافات المالية، واصطحب معه المتهمين الآخرين.

وفور وصولهم للمكان المتفق عليه استقل المجني عليه السيارة صحبتهم برغبته لتسليمه المبلغ المالي المشار إليه، وأثناء دخولهم إحدى محطات الوقود استغاث المجني عليه خشية تعديهم عليه.

وبمواجهة المتهمين الآخرين بما جاء بأقوال الأول أيداها، مشيرين إلى حيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.