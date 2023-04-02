دورية أمنية تحبط سرقة الحاجز الحديدي للجزيرة الوسطى بأحد طرق الفيوم

أحبطت دورية أمنية، ارتكاب شخصين لجريمة سرقة الحاجز الحديدي للجزيرة الوسطى في أحد الطرق بمحافظة الفيوم ، وتمكنت من القبض عليهما ضمن أخبار الحوادث اليوم الأحد.

كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم، أثناء تفقدها الحالة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين أثناء سرقة الحاجز الحديدي للجزيرة الوسطى بأحد الطرق، و3 قطع حديدية مختلفة الأطوال.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على سلاح أبيض، عتلة حديدية، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، وحيازة السلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.