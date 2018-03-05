دورى سيستميز تتفاوض على مع هيئة البريد

❏ خطة للتعاقد مع 6 جهات بنهاية الربع الثالث منها «عوده» و«كريدى أجريكول» ❏ إطلاق خدمة الدفع الإلكترونى قبل أواخر 2018.. واستهداف 130 ألف مستخدم سمية كمال تتفاوض شركة دورى سيستميز «dor-e» للبرمجيات مع الهيئة القومية البريد على تركيب نظام…

❏ خطة للتعاقد مع 6 جهات بنهاية الربع الثالث منها «عوده» و«كريدى أجريكول»

❏ إطلاق خدمة الدفع الإلكترونى قبل أواخر 2018.. واستهداف 130 ألف مستخدم

سمية كمال

تتفاوض شركة دورى سيستميز «dor-e» للبرمجيات مع الهيئة القومية البريد على تركيب نظام إلكترونى يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

قال حسين السعيد، الشريك المؤسس بالشركة، إن النظام عبارة عن موقع إلكترونى يستهدف إنهاء ظاهرة الزحام الشديد والطوابير على منافذ المصارف والمؤسسات، عبر قيام العميل بفتح الموقع واختيار المؤسسة التى يرغب فى الذهاب إليها، ثم يقوم بحجز دوره، لمعرفة وقت الانتظار المتبقى لقضاء الخدمة المستهدفة.

وأضاف السعيد لـ«المال» أن النظام يخطر العميل بالأوراق المطلوبة لاستخراج خدمة ما من مصلحة حكومية وحجز دوره أونلاين، ثم إرسال تذكير sms على الهاتف المحمول.

وأوضح أن المواطن الذى لا يتوافر لديه اتصال بشبكة الإنترنت سيتوجه إلى الهيئة مباشرة، ويقوم بكتابة رقم هاتفه الشخصى على ماكينة ترسل له رقم الدور والوقت المتبقى أمامه لتقلى الخدمة، مؤكدا أن «دورى» هى أول شركة ناشئة بذلك تتعاقد مع الحكومة مباشرة.

وكشف مصطفى بلبع، أحد مؤسسى الشركة، عن تعاقد «دورى» فعليا مع أكثر من جهة منها وزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحمد الصغير جروب على تطبيق النظام.

وأكد بلبع أن الشركة تستهدف خلال العام الحالى، التعاقد مع جميع الجامعات من خلال وزارة التعليم العالى، والانتشار على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى الاتفاق مع 6 جهات بنهاية الربع الثالث تشمل جامعات ووزارت وبنوك منها «بنك أبو ظبى الإسلامى» و«عوده» و«كريدى أجريكول»، وإطلاق الموقع كتطبيق على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون»، وتحميلها مباشرة دون الرجوع إلى المتاجر الإلكترونية.

وأشار إلى أن الشركة تبحث تفعيل خدمة جديدة للدفع الإلكترونى قبل 2018 تسمح للعميل بسداد قيمة الخدمة قبل الذهاب إلى الجهة المقدمة لها ضمن خطط الحكومة لتحقيق استراتيجية الشمول المالى، لافتا إلى أن فكرة إنشاء «دورى» ظهرت عندما كان يقف بإحدى الطوابير داخل بنك، وعندما وصل إلى منفذ تقديم الخدمة، فوجئ بأن أحد المستندات غير موجودة.

وقدر ماجد حسن، المسؤول عن الجانب التكنولوجى بالموقع عدد مستخدمى الموقع حتى الآن 3 آلاف مستخدم منذ إطلاقه خلال شهر ونصف تقريبا، مشيرًا إلى أنهم يخططون للوصول إلى أكثر من 130 ألف مستخدم بنهاية العام الحالى، وأن تتراوح عدد العمليات بين 200 إلى 300 عملية يوميا، ترتفع إلى 1200 عملية يوميًا خلال أوقات الذورة.

يذكر أن “دورى سيستميز” تعمل على تطوير الحلول التى تساعد الكيانات على إدارة قوائم الانتظار بكفاءة، ووفقا لموقع «AndroidPUP»، بلغت نسبة مستخدمى الهواتف الذكية فى مصر خلال العام الماضى نحو %23 من عدد السكان الذى يتجاوز 100 مليون نسمة، مقابل %21 فى 2016 و%18.2 فى 2015 و%15.5 فى 2014 و%12.6 عام 2013.