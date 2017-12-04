دورى أبطال أوروبا.. 14 ناديًا يتنافسون على 8 مقاعد

ثمانية أندية حسمت تأهلها لدور الـ16 للتشامبيونزليج على المصرى تكشف الجولة السادسة والأخيرة من دورى أبطال أوروبا، والتى ستقام على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، عن مزيد من الفرق المتأهلة لدور ثمن النهائى من التشامبيونزليج الأوروبى، وتأهلت ثمانية أندية إلى الدور المقبل، فيما يتنافس 14 آخرون



ثمانية أندية حسمت تأهلها لدور الـ16 للتشامبيونزليج

على المصرى

تكشف الجولة السادسة والأخيرة من دورى أبطال أوروبا، والتى ستقام على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، عن مزيد من الفرق المتأهلة لدور ثمن النهائى من التشامبيونزليج الأوروبى، وتأهلت ثمانية أندية إلى الدور المقبل، فيما يتنافس 14 آخرون على البطاقات الثمانية المتبقية، وخرجت 10 أندية بشكل رسمي من البطولة.

وأسفرت الجولات لخمس الماضية من دور المجموعات، عن احتمال خروج مبكر لفرق من حجم أتلتيكو مدريد الإسبانى وصيف المسابقة مرتين في آخر أربع سنوات، وحسم موضوع غياب أسماء بارزة مثل موناكو الفرنسي وبورسيا دورتموند الألمانى عن الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن تكشف مباريات الجولة السادسة عن 8 أندية تضاف إلى 8 أخرى، تأهلت مسبقاً إلى دور الستة عشر، وحسمت 4 أندية تأهلها إلى ثمن النهائى، هى برشلونة الإسبانى ومانشستر سيتى الإنجليزى وبيشكتاش التركى وتوتنهام هوتسبير التركى.

فيما تأهلت ثلاثة فرق ولكنها لم تحسم الصدارة، وهى باريس سان جيرمان الفرنسى وبايرن ميونيخ الألمانى وتشيلسى الإنجليزى، وحسم ريال مدريد الإسبانى “حامل اللقب” التأهل كـ”ثان” لمجموعته، فيما يملك 14 فريقا فرصة التأهل خلال لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، هى مانشستر يونايتد الإنجليزى وبازل السويسرى وسسكا موسكو الروسى وروما الإيطالى وأتلتيكو مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى وسبورتنج لشبونة البرتغالى وليفربول الإنجليزى وإشبيلية الإسبانى وسبارتاك موسكو الروسى وشاختار دونيستك الأوكرانى ونابولى الإيطالى وبورتو البرتغالى ولايبزيج الألمانى.

وستقام قرعة دوري الستة عشر في الحادي عشر من ديسمبر الجارى، بمقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا” فى مدينة نيون السويسرية، على أن تقام لقاءات هذا الدور في الثالث عشر والرابع عشر، والعشرين والواحد والعشرين من فبراير 2018 ذهابا، على أن تلعب مباريات العودة في السادس والسابع والثالث عشر والرابع عشر من مارس المقبل إيابا.

وينص نظام قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، على مواجهة أبطال المجموعات بأصحاب المركز الثاني، بشرط عدم اصطدام فريقين من بلد واحد، أو بطل ووصيف من المجموعة ذاتها في ثمن النهائي.