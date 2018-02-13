دورى أبطال أوروبا.. صدام بين توتنهام ويوفنتوس

على المصرى تستأنف مسابقة دوري أبطال أوروبا فعالياتها، اليوم الثلاثاء، بعد فترة البيات الشتوي لمدة عشرة أسابيع، وتنطلق منافسات جولة الذهاب لدور الستة عشر للبطولة، بمباراتي يوفنتوس الإيطالي مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبازل السويسري مع مانشستر سيتي الإنجليزي. وتتطلع كل…

على المصرى

تستأنف مسابقة دوري أبطال أوروبا فعالياتها، اليوم الثلاثاء، بعد فترة البيات الشتوي لمدة عشرة أسابيع، وتنطلق منافسات جولة الذهاب لدور الستة عشر للبطولة، بمباراتي يوفنتوس الإيطالي مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبازل السويسري مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتتطلع كل الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني، سواء كانت من الفرق المتوجة باللقب سابقا أو المنافسين الجديد، إلى المجد من خلال مسيرة ناجحة في الأدوار الفاصلة للبطولة.

ويبدو مانشستر سيتي متصدر البريمييرليج في مواجهة اختبار سهل نسبيًا بهذا الدور ويلتقي بازل، ولكن الفريق السويسري يتطلع إلى مزيد من المفاجآت في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي الذي خسر أمام موناكو الفرنسي في نفس الدور من البطولة بالموسم الماضي.

ويفتقد مانشستر سيتي في هذه المباراة جهود نجمه ليروا ساني بسبب الإصابة في كاحل القدم، ويخشى الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تأثر فريقه بالثقة الزائدة لدى اللاعبين في ظل الانطلاقة الرائعة للفريق هذا الموسم، ويغرد منفرد على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة أمام أقرب منافسيه.

وفي المباراة الأخرى، يصطحب ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، فريقه إلى مدينة تورينو الإيطالية مفعما بالثقة بعد الفوز على أرسنال في الدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع، ويعاني يوفنتوس من بعض الإصابات في صفوفه مثل باولو ديبالا وخوان كودرادو وبليس ماتويدي وأندريا بارزالي حيث يغيبون جميعًا عن مباراة الثلاثاء.