دورى أبطال أوروبا.. الريال يستضيف توتنهام فى مواجهة صعبة

نابولى يختبر قوته أمام شراسة مانشتسر سيتىعلى المصرى تبلغ منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع منتصف الطريق، حيث تقام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، لقاءات الجولة الثالية من التشامبيونزليج، وعلى مدار اليومين ستسعى الفرق الأربعة الإنجليزية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وت

نابولى يختبر قوته أمام شراسة مانشتسر سيتى



على المصرى

تبلغ منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع منتصف الطريق، حيث تقام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، لقاءات الجولة الثالية من التشامبيونزليج، وعلى مدار اليومين ستسعى الفرق الأربعة الإنجليزية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير، بالإضافة للثنائى الإسبانى ريال مدريد “حامل اللقب” وبرشلونة، وباريس سان جيرمان الفرنسى، وبشكتاش التركى، لتحقيق فوزها الثالث خلال هذا الدور.

وتشهد الجولة الثالثة مواجهة ساخنة اليوم الثلاثاء، إذ يلتقي ريال مدريد نظيره توتنهام، على ملعب “سانتياجو برنانبيو”، وهدف الفريقين سيكون الانفراد بالقمة، حيث إنهما يتقاسمان صدارة المجموعة الثامنة بست نقاط، وسبق والتقى الفريقين في أربع مباريات، لم يستطع الفريق الإنجليزي فيها هز شباك الميرينجي.

وبنفس المجموعة، يسعى أبويل نيقوسيا وبوروسيا دورتموند، اللذان يتواجهان في قبرص إلى حصد أول نقطة في البطولة، على أمل المحافظة على فرصهما فى بلوغ الدور الثانى، ولم يعد أمام دروتموند الذى تلقى هزيمتين متتاليتين في بداية مشواره بالبطولة، أى فرصة لفقدان مزيد من النقاط، إذ أراد إنقاذ موقفه وإنعاش أماله.

ويستضيف مانشستر سيتي متصدر المجموعة السادسة، الوصيف نابولي الإيطالى، الذي خسر الجولة الأولى وفاز بالثانية، علما بأن هدف السيتيزين هو الحفاظ على الصدارة، وكذلك عدم كسر سلسلة الانتصارات التسعة المتتالية في جميع المنافسات، وآخرها أمام ستوك سيتي بنتيجة كبيرة 7-2، في الدورى الإنجليزى.

وبينما يسعى نابولي لتحقيق فوزه الثاني ومعادلة رصيد المان سيتي، يتربص له شاختار دونيتسك ثالث المجموعة بفارق الأهداف خلف الفريق الإيطالي، عندما يحل ضيفا في هولندا على فينورد روتردام متذيل المجموعة بلا نقاط.

وكحال الريال وتوتنهام ومان سيتي، يطمح بشكتاش متصدر المجموعة السابعة لتحقيق فوزه الثالث، حينما يحل ضيفا على موناكو الفرنسى، متذيل الترتيب بنقطة بفارق الأهداف، خلف لايبزيج الألمانى الثالث، والذي يستضيف بورتو البرتغالى وصيف المجموعة بثلاث نقاط، وبعد تكبده هزيمته الثانية في الدوري الفرنسي الجمعة بسقوطه أمام ليون، يحتاج موناكو للفوز على بشكتاش حتى يحافظ على آمال التأهل للدور المقبل.

وتستكمل مباريات الثلاثاء بلقاء سبارتاك موسكو وإشبيلية متصدر المجموعة الخامسة بأربع نقاط والذي قد يعزز من صدارته إذا فاز على الفريق الروسي الثالث بنقطتين بفارق الأهداف خلف ليفربول الذي يحل بدوره ضيفا على ماريبور السلوفيني، علما بأن الفريق الأندلسي هو الوحيد في المجموعة الذي حقق الفوز.