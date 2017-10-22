دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى فى مهمة صعبة أمام النجم الساحلى

على المصرى: يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، مواجهة صعبة أمام ضيفه النجم الساحلى التونسى، فى اللقاء الذى يقام بينهما فى السابعة مساءا، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى إياب الدور قبل النهائى لمسابقة دورى أبطال أفريقيا.وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب الذى أقيم على "الملعب



على المصرى:



يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، مواجهة صعبة أمام ضيفه النجم الساحلى التونسى، فى اللقاء الذى يقام بينهما فى السابعة مساءا، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى إياب الدور قبل النهائى لمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب الذى أقيم على “الملعب الأوليمبي” بمدينة “سوسة” التونسية، بهدفين مقابل هدف، ويكفيه الفوز اليوم بهدف نظيف من أجل التأهل لنهائى البطولة، للمرة الأولى بعد غياب أربعة أعوام كاملة، عن الظهور فى نهائى المسابقة، التى يحمل الأهلى الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بها.

وكان من المقرر أن يدير اللقاء، الحكم الجنوب أفريقي دانيال بينيت، ولكنه أثار جدلًا كبيرًا في مباراة غانا وأوغندا، التي أدارها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، بعدما ألغى هدفين لصالح المنتخب الغاني، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، مما دفع الاتتحاد الأفريقى “كاف”، لاستبعاده من إدارة مباراة اليوم، ويقوم بتعين مواطنه

يدير اللقاء الحكم فيكتور جوميز، ويعاونه مواطنوه جوهانس موشيدي مساعد أول، وليندخايا بولو مساعد ثانٍ، والحكم الرابع كريستوفرهاريسون.

وسيتأهل الفائز من لقاء اليوم، الوداد البيضاوى المغربى، الذى بلغ نهائي البطولة، بتغلبه أمس السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ضيفه اتحاد الجزائر، بعدما أنتهت مواجهة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي، ويقام النهائي بنظام الذهاب والإياب في 27 أكتوبر الجارى، والثالث من نوفمبر المقبل.

ويعد النجم الساحلي من الأندية أصحاب الذكريات الطيبة مع الأهلي، حيث حصد الشياطين الحمر 3 بطولات قارية بعد مواجهة الفريق التونسي، سواء في أحد الأدوار الأولى أو في المباراة النهائية، والتقى الفريقين مع النجم الساحلي 9 مرات في مختلف البطولات الأفريقية، حيث فاز كل فريق مرتين، بينما سيطر التعادل على 5 مواجهات، وأحرز الأهلي في شباك النجم الساحلي 6 أهداف في البطولات الأفريقية، بينما استقبلت الشباك الحمراء 5 أهداف، وجاء أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 3-صفر لصالح الأهلي، في إياب الدور النهائي من البطولة نسخة 2005.

ويأمل الأهلي فى اقتناص تذكرة التأهل لنهائي البطولة بعد غياب 4 أعوام كاملة، ورد اعتباره أمام النجم الساحلي، بعد الهزيمة في ملعب سوسة، ولن يكون التاريخ بعيدًا عن هذه المواجهة، فذكرى 2007 تخيم على ذاكرة عشاق النجم الساحلي، حين اقتنص أبناء سوسة، اللقب القاري من الأهلي في القاهرة، كما أن الأهلي يتسلح بذكريات الماضي القريب، وأبرزها حسم اللقب ذاته أمام جوهرة الساحل في نهائي 2005 بالقاهرة بثلاثية قوية.

وسبق للأهلي قبل نسخة العام الحالي الوصول إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال 13 مرة، حيث صعد 10 مرات إلى المباراة النهائية، بينما ودع البطولة في 3 مناسبات فقط، وتحمل مباراة اليوم “بشرة خير” للأهلي؛ لأنه سبق أن خاض مباراة الإياب في الدور نصف النهائي من البطولة على أرضه 8 مرات في بطولات سابقة وتأهل خلالها 7 مرات لخوض المباراة النهائية.

وأصبحت مهمة الأهلي، أكثر صعوبة، حيث يعاني الفريق من غيابات مؤثرة، للاعب الوسط المخضرم وقائد القلعة الحمراء حسام عاشور للإصابة، وأحمد فتحي للإيقاف، فيما تحوم الشكوك بقوة حول مشاركة صانع الألعاب عبدالله السعيد، وجناحه المخضرم وليد سليمان عقب معاناتهما من الإصابة مؤخراً.

وتتكافئ كفة الفريقين لحد كبير، حيث حقق كليهما ثلاثة انتصارات وتعادلين على أرضه في البطولة، ويخشى الأهلى من الإخفاق مجددًا في التتويج بلقبه المفضل، الذي غاب عن خزائنه منذ أربعة أعوام، ويتعين على بطل مصر الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين حال اهتزاز شباكه، للتأهل للنهائي ومواصلة حلمه في التتويج بلقبه الافريقي التاسع.

ولم يسلم الحارس الأساسي شريف إكرامي من لعنة الإصابات التي تطارد الأهلي فى الفترة الأخيرة، مما تسبب في استبعاده من لقاء فريقه مع ضيفه الرجاء في مباراته الأخيرة بالدوري المصري، يوم الاثنين الماضي، الا أنه من المقرر أن يشارك أمام النجم، بناء على تأكيدات الجهاز الطبي للفريق.

ورغم غيابات الأهلي العديدة إلا أن جماهيره تشعر بقدر كبير من التفاؤل حول قدرة باقي اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية، لمواصلة الطفرة التي تشهدها الكرة المصرية حالياً، خاصة عقب تأهل منتخب الفراعنة مؤخراً لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل للمرة الأولى منذ 28 عاماً.

ويعول حسام البدري، المدير الفني للأهلي، على جاهزية مجموعة كبيرة من العناصر الهامة مثل المحترفين النيجيري جونيور أجايي والتونسي علي معلول، وصانع الألعاب المتألق صالح جمعة، بالإضافة للجناح الخطير مؤمن زكريا، ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور لاجتياز عقبة النجم، الذي يعد الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن، خاصة في ظل موافقة الأمن على حضور 50 ألف متفرج للمباراة.

في المقابل، يمتلك النجم الساحلي حظوظاً أفضل نسبياً من الأهلي للتأهل، حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة نجاحه في هز الشباك للعبور إلى الدور النهائي للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، ومازالت جماهير النجم تتذكر التتويج التاريخي لفريقها بلقب البطولة، عندما تغلب 3 -1 على الأهلي في إياب نهائي المسابقة أمام 70 ألف متفرج في ستاد القاهرة، حيث تأمل في تكرار الجيل الحالي لهذا الإنجاز مرة أخرى.

ومازال الفريق التونسي يضم في صفوفه نجمين من جيل 2007، هما حارس المرمى الدولي أيمن المثلوثي، ومهاجمه المخضرم محمد أمين الشرميطي، الذي سجل أحد أهداف الفريق في المباراة، وعلى عكس الأهلي تماما، يبدو النجم الساحلي في أتم جاهزية للمواجهة المرتقبة في ظل استعداد جميع لاعبيه للقاء، حيث خلت قائمة الغيابات من أي لاعب، عقب تعافي رامي البدوي من الجراحة التي خضع لها مؤخراً في الأنف.

وتعززت صفوف النجم بعودة المحترف البرازيلي دييجو فارياس كوستا بعد نهاية إيقافه، بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإيقاف، ما يشكل دفعة قوية لهجوم الفريق الذي يسعى لخطف هدف مبكر يصعب من مهمة الأهلي في اللقاء، ومن المرجح أن يدفع الفرنسي إيبار فيلود، المدير الفني للنجم، بجميع أوراقه الرابحة منذ البداية، كالمحترف الغيني ألكالي بانجورا والمهاجم المصري عمرو مرعي، ولاعب الوسط محمد أمين بن عمر، وصانع الألعاب إيهاب المساكني.

