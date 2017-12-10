دورة تدريبية للفائزين بالقرعة التكميلية في توشكى والمغرة

الصاوي أحمد أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد عن إقامة دورة تدريبية للفائزين فى القرعة التكميلية لأراضى الطرح الأول المخصصة لصغار المزارعين والشباب بمنطقتى المُغرة وتوشكى فى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان. أوضحت الشركة أن هذه الدورة التدريبية تشمل الجوانب والأمور القانونية الخاص

الصاوي أحمد

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد عن إقامة دورة تدريبية للفائزين فى القرعة التكميلية لأراضى الطرح الأول المخصصة لصغار المزارعين والشباب بمنطقتى المُغرة وتوشكى فى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

أوضحت الشركة أن هذه الدورة التدريبية تشمل الجوانب والأمور القانونية الخاصة بتأسيس الشركات وأنواعها وأساليب إدارتها، منوهة بأن هذه الدورة تقام يومى 18 و19 ديسمبر الجارى بقاعة مؤتمرات دار الضيافة التابعة لجامعة عين شمس بالعباسية.

كانت القرعة التكميلية أجريت على مساحات أراضى تبلغ 61 ألف فدان، بواقع 50 ألف فدان فى منطقة المُغرة مقسمةً إلى 209 قطعة، و11 ألف فدان فى منطقة توشكى مقسمةً إلى 46 قطعة.

أكد عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن هذه القرعة التكميلية اقتصرت على المؤهلين سابقًا فى الطرح الأول لهذه المناطق من مجموعات صغار المزارعين والشباب، ممن سبق لهم التقدم والتأهل لخوض قرعة الطرح الأول ولم يحالفهم الحظ، وذلك بهدف منحهم الأولوية للحصول على أراضى بالمناطق التى سبق أن تقدموا لها دون طرح كراسات شروط جديدة أو دخول متقدمين جدد لهذه القرعة.

تقرر منح الفائزين فى هذه القرعة التكميلية 45 يومًا غير قابلة للمد لتكوين الشركات وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الدفعة المقدمة والتعاقد.