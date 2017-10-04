دورة تدريبية في مجال بناء وحفظ السلام





عادل عبد الجواد:



تعقد منظمة المرأة العربية، دورة تدريبيةبالقاهرة في مجال حفظ وبناء السلام، تحت عنوان “مشاركة النساء في الوساطة والعملية السلمية”، في الفترة من 9-12 أكتوبر الجارى.



وصرحت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المنظمة بأن الدورة تستهدف بناء القدرات التفاوضية لدى القيادات النسائية، والتعرف على العوامل الأساسية التى تسهل أو تعيق إدماج النساء في المفاوضات، وتعزيز مهاراتهن ومعرفتهن بتقنيات المناصرة والتشبيك والمفاوضة.



ويتضمن جدول الأعمال العديد من الموضوعات، من بينها معرفة موجبات ومرجعيات مشاركة النساء في العملية السلمية، والمبادئ الأساسية للمناصرة وأهدافها، ويتخلل المحاضرات تدريبات وتطبيقات عملية.



تشارك في الدورة متدربات من 12 دولة عربية، من الدول الأعضاء، وأيضا من منظمات المجتمع المدني.

