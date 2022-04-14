دورة تدريبية بجمارك الأقصر حول مكافحة تهريب البضائع

بفندق سونستا بمدينة الأقصر لعدد من العاملين بجمارك الأقصر والفروع

نظمت وزارة المالية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة دورة تدريبية تحت عنوان كيفية مكافحة تهريب البضائع خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل 2022 بفندق سونستا بمدينة الأقصر لعدد من العاملين بجمارك الأقصر والفروع.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية و الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وزارة المالية على تحديث منظومة الجمارك وتطوير وتدريب وتنمية قدرات العنصر البشري بمصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة .

وقام بالقاء المحاضرات ياسمين هاشم من المنظمة الدولية للهجرة والدكتور محمد صالح مدير عام الإدارة العامة للبرامج التدريبية بالمعهد القومي للتدريب الجمركي.

وتناولت المحاضرات مقدمة عن المنظمة الدولية للهجرة ومهامها وشرح مذكرة التفاهم بين المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الجمارك العالمية التى تمت عام 2018 والتعرف على مفاهيم الهجرة والتنقل وإطار تعاون المنظمة الدولية للهجرة مع المنظمة العالمية للجمارك وحالات تهريب المهاجرين وتجارة البشر للتعرف على دور المنظمة الدولية للهجرة في مساعدة المهاجرين.

كما تناولت المحاضرات موضوعات تحليل المخاطر وطرق ووسائل مكافحة التهريب عبر الموانئ البحرية والجوية والحدود البرية والتعاون بين الوكالات وداخل الوكالات والتعاون الدولي.

وحضر افتتاح وختام فاعليات الدورة التدريبية اللواء محمد سعودي مستشار الاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة نيابة عن رئيس بعثة المنظمة بالقاهرة والأستاذ أيمن النبراوى ممثلا عن وزارة المالية والأستاذ محمد متولى محمود مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع ممثلا عن مصلحة الجمارك.