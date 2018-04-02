دورات تدريبية مكثفة للعاملين ببنك ناصر لرفع كفاءتهم

سهير محمدأكد شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك نفذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين بالبنك؛ بهدف رفع كفاءتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للمستوى الخدمي الذي يتناسب وعراقة البنك وأهدافه.وأضاف فاروق، في تصريحات، اليوم، أن الدورات الت

سهير محمد





أكد شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك نفذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين بالبنك؛ بهدف رفع كفاءتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للمستوى الخدمي الذي يتناسب وعراقة البنك وأهدافه.

وأضاف فاروق، في تصريحات، اليوم، أن الدورات التدريبية المنفذة تأتي في إطار خطة إعادة هيكلة البنك وتطويره، والتي يندرج ضمنها العديد من المحاور، بدءًا من تحديث وتطوير البنية الأساسية للفروع واستحداث مهام جديدة وتطوير نظم الحاسب الآلي والميكنة، وطرح خدمات جديدة تواكب سياسة الشمول المالي وتصب في النهاية لصالح تقديم خدمة جيدة وميسرة للمواطنين.

واستعرض الدورات التدريبية المنفذة بالبنك، والبالغ عددها 27 دورة خلال الـ9 الشهور الماضية، استفاد منها 732 موظفًا تنوعت بين برامج المخاطر الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل العقاري، والتحليل الأساسي وتقييم الأسهم، وتحليل القوائم المالية، وبرنامج مكافحة الفساد، إضافة إلى دورات مختلفة في نظم الحاسب الآلي، وخدمة العملاء وبرامج تنمية المهارات القيادية وتنمية المهارات الإشرافية.

وأشار فاروق إلى أن عملية التدريب تصل بالعاملين لتنمية مهاراتهم في جميع المجالات، والتي تستطيع تبني حلول غير تقليدية لأي مشكلات من خلال التحرك في نظام إداري مخطط له مسبقًا؛ بهدف توفير مستوى أداء مناسب يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين من الخدمات المقدمة في البنك.