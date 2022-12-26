دورات تدريبية تعقدها مصلحة الجمارك عن النظم الجمركية المطبقة حديثا

كشف أحمد أبو الحسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن عقد العديد من الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.

وأشار عبر مذكرته، التي اطلعت عليها ” المال ” لرئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، أن هذا يأتي بناءا على ما أثير خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين ممثلي شعبة المستخلصين بالموانئ المختلفة ووكلاء الشحن والمستخلصين ومسئولي مصلحة الجمارك المصرية.

وأوضح ” أبو الحسن ” أنه من المقرر أن يتم عقد دروات تنشيطية بالمعهد القومي للتدريب الجمركي للمستخلصين الجمركيين والمساعدين للمستخلصين بغرض التعريف بالنظم الجمركية المطبقة حديثا مثل منظومة النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشخنات وغيرها من الممارسات الجمركية الحديثة، وكذا اقتراح التعريف بدور المستخلص بالدورة التثقيفية التي يتم منحها للمتعاقدين الجدد بالمصلحة وفقا لما ورد بقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

كان قد أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك مؤخرا، أن تنظيم الدورات التدريبية الجمركية يأتي فى إطار الخطة التدريبية السنوية للمعهد القومى للتدريب الجمركى للمؤهلات العليا وشارك فيه عدد من العاملين بمختلف المواقع الجمركية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بهدف تحسين القدرات وتطوير الأداء وتأهيل وتدريب كوادر رجال الجمارك على مهارات العمل الجمركى وصقل خبراتهم وإثراء رصيدهم المعرفى وتخريج موظفين قادرين على تنفيذ منظومة العمل الجمركية الحديثة.

وأضاف أن برنامج التدريبى الأساسى للقسم المتقدم للحاصلين على المؤهلات العليا من العاملين الدائمين أو المنتدبين بمصلحة الجمارك، تم تنفيذه من خلال المدربين المعتمدين بالمعهد على ثلاث مجموعات تضم كل منها 23 متدرب على مدار ثلاثة أشهر ، كما تم دراسة المواد العلمية التى تحتوى على تفاصيل وإجراءات العمل بمصلحة الجمارك والتنظيم الإدارى لمصلحة الجمارك وميثاق الشرف الجمركى وآليات مكافحة الأموال والتجارة غير المشروعة ومهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين واللوجستيات والنقل الدولى والنظام المنسق للتعريفة الجمركية والإجراءات الجمركية والاستيرادية والمخاطر والمراجعة اللاحقة، وذلك تمهيدًا للدخول للبرامج التخصصية (النصف توقيع – التوقيع الكامل ) .