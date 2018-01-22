دوجى الإسبانية تستهدف %5 من مبيعات سوق الهواتف الذكية

عبر بيع 850 ألف وحدة سنويًّاطرح 6 أجهزة سمارت فون منها 4 تدعم خدمات 4G عمليات فى 13 دولة عالميًا أبرزها الجزائر وجنوب أفريقيا «ARD» تبدأ تسويق براند صينى جديد فى أبريل .. وبناء علاقات تعاون مع تجار الأقاليمكتب – محمود جمال:تستهدف شركة دوجى الإسبانية للهواتف المحمولة خلا

عبر بيع 850 ألف وحدة سنويًّا

طرح 6 أجهزة سمارت فون منها 4 تدعم خدمات 4G

عمليات فى 13 دولة عالميًا أبرزها الجزائر وجنوب أفريقيا

«ARD» تبدأ تسويق براند صينى جديد فى أبريل .. وبناء علاقات تعاون مع تجار الأقاليم

كتب – محمود جمال:

تستهدف شركة دوجى الإسبانية للهواتف المحمولة خلال العام الحالى الاستحواذ على %5 من مبيعات سوق السمارت فون بمصر، عبر بيع 850 ألف وحدة سنويًّا بواقع 70 ألفًا شهريًا.

أوضح محمود إسماعيل، رئيس شركة ARD GROUP، الوكيل الحصرى لأجهزة دوجى، إن الأخيرة بدأت نشاطها فى عام 2013، وتمتلك مصنعا فى مدينة تشيزن الصينية، ومركزا للبحث والتطوير والتصميم برشلونة، ولديها خبرة سابقة بطبيعة السوق المصرية من خلال العمل مع وكيل سابق.

وأشار إلى أن ARD تأسست منذ عامين، ولديها مكتب فى دبى وآخر بالسعودية وفرعان بالقاهرة، وكان نشاطها الأساسى هو بيع أجهزة الحاسبات ومستلزماتها، مؤكدا أن الشركة الإسبانية تنظر إلى السوق المصرية كقوة شرائية كبيرة.

وكشف إسماعيل لـ«المال» عن طرح الشركة 6 هواتف سمارت فون محليًّا حتى الآن بأسعار تتراوح بين 1000 و3400 جنيه، منها 4 أجهزة تدعم تكنولوجيا خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G، مبينا أن «دوجى» طورت أيضًا جهازًا يعمل بنظام البصمة على الشاشة.

وأضاف أن «دوجى» لا تعمل فى تصنيع أجهزة الهواتف التقليدية «featured phones» على غرار أغلب العلامات التجارية المعروفة، مبينا أن الشركة موجودة فى 13 دولة عالميًا، منها إسبانيا والجزائر وجنوب أفريقيا.

وقدر إجمالى مبيعات سوق المحمول فى مصر بنحو 17 مليون وحدة سنويًا، منوها بأن الشركة تستهدف التركيز على فئة الشباب والذين يبحثون عن شرائح سعرية تدور بين ألف و3 آلاف جنيه.

ولفت إسماعيل إلى اعتزام «دوجى» طرح جهاز جديد فى مارس المقبل وهو «max» بسعر 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن «ARD» تعتزم تسويق براند صينى جديد فى مجال الهواتف التقليدية خلال أبريل المقبل، علما بأن بنود التعاقد مع الشركة الإسبانية تسمح بذلك.

وذكر أن شركته بدأت فى 2 ديسمبر الماضى نشاط تسويق العلامة الإسبانية من خلال بناء علاقات تعاون قوية مع كبار التجار، وتدشين صفحة على موقع فيس بوك، وإنشاء مكاتب لها فى مدن الإسكندرية والصعيد والدلتا، مثل المنيا وأسيوط وقنا وطنطا وكفر الشيخ والمحلة والشرقية.

أضاف أن ARD تغطى مدن القاهرة الكبرى والجيزة بواسطة مندوبى مبيعات، كما تتوافر أيضًا منتجاتها على موقعى التسوق الإلكترونى «سوق» و«جوميا» ، لافتا إلى تحقيق مبيعات جيدة، والتخطيط لإطلاق حملة تسويقية ودعائية خلال الربع الأول من 2018.

وبيّن إسماعيل أن الشركة تقدم خدمة الدعم الفنى لعملائها عبر مركز الصيانة المتواجد فى مقرها، وآخر رئيسى فى ميدان لبنان بحى المهندسين، ولديها نقاط تسلم منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ويتم إصلاح الجهاز وتسليمه للمستهلك فى غضون 72 ساعة.

وأوضح أن مدة ضمان أجهزة دوجى تصل إلى 400 يوم، ويأتى الهاتف مزودًا بشاشة إسكرينة إضافية وجراب مجانى، ويجوز استبدال أو استرجاع الجهاز خلال 14 يوما من تاريخ شرائه طبقا لتعليمات جهاز حماية المستهلك.

وبين أن هواتف دوجى تتميز بخاصية الشحن السريع خلال مدة تتراوح بين 45 و60 دقيقة، مشيرًا إلى أن الشركة أطلقت حوافز بيعية للتجار على أجهزتها تدور قيمتها بين 35 و100 جنيه، بالإضافة إلى رحلة لمدينة شرم الشيخ حال تحقيق مبيعات بقيمة 90 ألف لمدة شهرين.

على صعيد آخر، لفت إسماعيل إلى أن دوجى الإسبانية ما زالت تتحسس السوق المصرية، ومن المبكر الحديث حاليًّا عن خطتها للتصنيع المحلى، مضيفا أن فريقا من إدارة التسويق بالشركة الأم سيزور القاهرة خلال النصف الثانى من العام للاتفاق على حملات OUT DOORS فى الميادين والطرق السريعة، وبدأت ARD عقد سلسلة من اللقاءات مع شركات دعاية وإعلان.

وحول شكل المنافسة، قال إن المستهلك المصرى يبحث حاليًا عن مواصفات بعينها فى الهاتف بغض النظر عن ماركته، مستبعدًا فكرة استحواذ علامة تجارية على نصيب الأسد من مبيعات الهواتف خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن سامسونج الكورية تستحوذ على %43.3 من مبيعات سوق الهواتف الذكية بمصر، تليها هواوى بنسبة %20، فيما تتقاسم النسبة المتبقية أكثر من شركة صينية منها مجموعة ترانشن جروب الصينية، مالكة العلامات التجارية الثلاث «تكنوموبايل» و«أنفينيكيس» و«ITEL».