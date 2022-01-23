«دوت» للمدفوعات الإلكترونية تحصل على رخصة مبدئية لإطلاق تطبيقها وكارت كليفر

أعلنت شركة “دوت لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية” عن حصولها على الموافقة المبدئية من قطاع نظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري لإطلاق الأپلكيشن الخاص وكروت الدفع من خلال علامتها التجارية “Klivvr – كليڤر” بالشراكة مع البنك العربي الإفريقي الدولي، يأتي ذلك حرصاً من البنك المركزي المصري على تسهيل حياة المواطنين ودعم الدولة في خطة الشمول المالي.

ومن جانبه صرح المهندس أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة “أوراسكوم المالية القابضة “بصفتها المالكة لحصة الأغلبية في” دوت لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية” قائلاً : “الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر تعمل بكل قوة لتحقيق أهداف الشمول المالي وهو ما شجعنا على الدخول في هذا المجال من أجل المشاركة في خطة الدولة المستقبلية وبالأخص نتيجة الاهتمام والدعم الكبيرين من كل قيادات الدولة لتحقيق الشمول المالي ولمعرفتنا بحجم السوق وجودة العائد على الاستثمار في السوق المصرية في مجال التكنولوجيا بشكل عام والتكنولوجيا المالية بشكل خاص، بالإضافة إلى اهتمامنا بأن نكون جزءا من خطة الدولة في مساعدة المواطن المصري بهدف المشاركة والاستفادة من الشمول المالي.

واختتم أنسي حديثه بتوجيه الشكر للبنك المركزي المصري وكل قياداته لدعمهم الدائم وحرصهم على تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لإطلاق الخدمات المتطورة للجمهور بما يهدف لتطوير القطاعات المعنية وتمكين مصر كمركز مالي إقليمي وعالمي.

وصرح المهندس محمد أبو النجا الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في”دوت لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية : “نعمل بجهد مع البنك المركزي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي وجميع شركائنا على تقديم حلول مختلفة تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع وبالأخص الشباب لتوفير طرق وأدوات تهدف لتحقيق الصحة المالية لجميع فئات المجتمع من خلال تطبيق klivvr – كليڤر.

وأضاف أبو النجا : ” أشكر البنك المركزي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي والمستثمرين” أوراسكوم المالية القابضة” و”اكسيل للنظم” بالإضافة للفريق الإداري للشركة على كل الدعم في الفترة الماضية حتى يتسنى لنا الحصول على رخصة إصدار بطاقات الدفع والتطبيق للجمهور.

جدير بالذكر أن أوراسكوم المالية القابضة أعلنت في مارس ٢٠٢١ عن تأسيسها لشركة في مجال التكنولوجيا المالية وتعيين المهندس محمد أبو النجا رئيسا تنفيذيا للشركة، بالإضافة إلى فريق تأسيسي بخبرات متراكمة تزيد عن ١٢٠عاما في مجال التكنولوجيا وفى يونيو ٢٠٢١ وأعلنت عن اسم العلامة التجارية وهو “كليڤر – Klivvr”.