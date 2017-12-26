دواجن القاهرة : تقليل استيراد الأعلاف يقلل خسائر أصحاب المزارع

أحمد صبرىقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة فرض رسوم حماية على استيراد الأعلاف سيعمل على تلافي خسائر أصحاب المزارع المحلية والذين يعانون من بيع الدواجن بأسعار منخفصة.وأشار، فى لقاء له على قناة on live، إلى أن 80% من مستلزم

أحمد صبرى





قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة فرض رسوم حماية على استيراد الأعلاف سيعمل على تلافي خسائر أصحاب المزارع المحلية والذين يعانون من بيع الدواجن بأسعار منخفصة.

وأشار، فى لقاء له على قناة on live، إلى أن 80% من مستلزمات إنتاج الثروة الداجنة يتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن سعر الكيلو فى الوقت الحالى هو 19 جنيهًا، وهو أقل من سعر التكلفة، ومن ثم فإن تقليل الاستيراد وتصنيع أمصال محلية سيساعدان فى إنتاج سعر متوازن للمنتج والمستهلك.