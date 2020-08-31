دواء جديد لعلاج «مرضى السكري» في مصر نوفمبر المقبل

الدواء الجديد يمتاز بفاعليته في مواجهة المرض ويتم توزيعه في العديد من الدول

في بشري ساره لمرضي السكري ، حصلت شركة سانوفى على موافقة وزارة الصحة والسكان لتسجيل عقار جديد “سوليكا” لعلاج مرض السكر.

ويتم إعطاء العقار الجديد “سوليكا” من خلال قلم حقنة معبأ مسبقًا باستخدام تكنولوجيا “سولو ستار” وهي من أكثر تقنيات حقن الإنسولين في العالم.

وقالت مصادر لـ”المال” إن العقار الجديد سيتم طرحه في الأسواق نوفمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن تسعير الدواء الجديد يتم حاليا داخل وزارة الصحة، والذي من المنتظر الإعلان عن سعره خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت أن الدواء الجديد يعد من الأدوية التي تمتاز بفاعليتها في مواجهة مرض السكري، فالدواء يعد ضمن أهم الأدوية المستخدمة في العديد من الدول.

وأوضحت أن الدواء سيتم توفيره في الأسواق بأسعار مميزة، وسيستفيد منه العديد من المرضي الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

ويأتي مرض السكر نتيجة لعادات غذائية خاطئة، والإكثار من تناول السكريات والأطعمة المقلية، وكذلك الإكثار من تناول المخبوزات والنشويات، وعدم القيام بالتمارين الرياضية المطلوبة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإنه في عام 2012 كان مرض السكر هو السبب المباشر في أكثر من 1.5 مليون وفاة، حدث أكثر من 80% منها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وتتوقع المنظمة أن داء السكري سيحتل المرتبة السابعة في الترتيب بين أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 2030.

وتسعى المنظمة إلى تدشين مجموعة من الإجراءات المحددة والفعالة والميسورة التكلفة للوقاية من داء السكري وتشخيصه وعلاجه ورعاية مرضاه.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أنه ينبغي تسريع الوقاية وتعزيز الرعاية وتحسين الترصد وتعزيز الوعي بمواجهة الإصابة بداء السكري.

وأكدت المنظمة أن مرض السكري يمثل عبئا هائلا وضخما خصوصا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ويبلغ عدد المصابين بمرض السكري على مستوى العالم 422 مصابا وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.

السكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج مادة الأنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن استخدام تلك المادة بشكل فعال.

وتسعى العديد من الدول إلى مواجهة مرض السكري، والذي يعد من الأمراض المزمنة التي تؤثر بالسلب على العديد من الشعوب.