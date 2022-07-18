«دهب» للتنمية العمرانية تطلق مرحلة جديدة بمشروع ITC في العاصمة الإدارية

أطلقت شركة دهب للتنمية العمرانية المرحلة الثانية بمشروع “ITC / Iconic Trinity Complex” باكورة مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة. قال نادر أديب معوض، رئيس مجلس إدارة شركة دهب للتنمية العمرانية، إن مصر تمر بمرحلة تاريخية مع توجهات الدولة والقيادة السياسية للاهتمام بمشروعات التنمية العمرانية وإطلاق مدن الجيل الرابع؛ وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل نقلة كبيرة فى المنطقة العربية ونالت إعجاب العالم بعد الطفرة الكبيرة التي تحققت بالفعل على أرض الواقع .

يوسف معوض: مليار جنيه إجمالي استثمارات المشروع.. والانتهاء من تنفيذه أكتوبر المقبل

وأضاف أن قيادة الدولة مشروع العاصمة الإدارية والاهتمام الكبير به محليًّا وخارجيًّا شجعَنا على المشاركة والاستثمار بالعاصمة باعتبارها مشروعًا قوميًّا لن يتكرر.

ولفت إلى أن الاستثمار فى العاصمة يعدّ فرصة ذهبية حاليًّا قبل التشغيل الفعلي والانتقال الكامل للحكومة إلى العاصمة.

وأشار إلى أن الشركة تدرس عددًا من المشروعات الجديدة، خلال الفترة المقبلة، سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة، منها مشروع سكني بمنطقة R8 أو بمنطقة بيت الوطن في القاهرة الجديدة.

شريف معوض: التعاقد مع أكبر الاستشاريين محليًّا ودوليًّا.. وتشغيل المشروع مارس المقبل

من جانبه قال المهندس يوسف نادر معوض، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دهب، إن إطلاق المرحلة الثانية للمشروع يأتي بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية للمشروع تضم مجموعة متميزة من الوحدات بمساحات متنوعة تناسب كل رغبات وتطلعات العملاء.

وأضاف أن المشروع فى أكثر المناطق تميزًا بالعاصمة الإدارية فى منطقة MU- 23 وهي منطقة خدمات مميزة تقع ما بين الحي السكني الثاني R2 والحي السكني الثالث R3.

وحرصت دهب على اختيار موقع مميز للمشروع، وهو على أكبر ميدان وهو ميدان ومحور الأمل وبن زايد الشمالى وبإطلالة مباشرة على البرج الأيقوني والمساحة الإجمالية للمشروع 25 ألف متر مربع، والمباني على 30% من مساحة الأرض.

ولفت إلى أن المشروع باستثمارات إجمالية تصل لمليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال أكتوبر المقبل.

وأضاف أن الشركة تتبع سياسة بيعية محددة تقوم على بيع المشروع على مراحل لحمايته من تقلبات الأسعار وتكلفة التنفيذ التي تشهدها السوق حاليًّا، لافتًا إلى الانتهاء من بيع 25% من المشروع.

فيما أكد الأستاذ شريف معوض، عضو مجلس إدارة شركة دهب للتنمية العمرانية، بدء تشغيل المشروع خلال مارس المقبل،

لافتا إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع 25 ألف متر مربع، والمباني على 30% من مساحة الأرض بواقع 2450 مترًا مربعًا للدور الواحد ومقسمة إلى دور أرضي و9 أدوار.

كما أن المبنى يضم دورين بدروم بالمساحة الكلية للأرض، وجراجًا على مساحة 16000 متر مربع يتسع لـ600 سيارة.

وأشار إلى التعاقد مع عدد من كبار الاستشاريين لضمان خروج المشروع فى أفضل صوره، وفى مقدمتهم مكتب YBA للاستشارات الهندسية برئاسة المهندس ياسر البلتاجي لإعداد تصميمات المشروع،

ومجموعة شداد اللبنانية لتتولى التشطيبات الداخلية للمشروع، وشركة PROMET وليد عبد الغفار لأعمال الإلكتروميكنيك، وشركة ITC للإنشاءات تتولى أعمال الإنشاءات للمشروع.

هاني صبحي: الشركة نفذت نسبة كبيرة من المشروع قبل طرحه للبيع

من ناحيته قال المهندس هاني صبحي، عضو مجلس إدارة الشركة، إن شركة دهب تبحث دائمًا عن تنفيذ مشروعاتها بأعلى جودة ووفقًا لأعلى المعايير المحلية والدولية.

وأشار إلى الموقع المميز للمشروع؛ وهى أول منطقة سيتم تشغيلها فى العاصمة، وأكثر منطقة تشهد معدلات إنجاز وحركة إنشاءات وأعمال متقدمة على أرض الواقع،

لافتًا إلى أن الشركة نفذت نسبة كبيرة من المشروع قبل طرحه للبيع وهو ميزة لا تكرر فى مشروعات العاصمة الإدارية ورسالة قوية للعملاء بالمصداقية والثقة الكبيرة بالشركة.

وشركة دهب للتنمية العمرانية تمتلك خبرة كبيرة تقترب من العقدين بالسوقين الأوروبية والمصرية، وتأسست الشركة فى مصر عام 2007 كمطوِّر عقاري ورائدة في صناعة البناء والعقارات،

ونجحت فى تنفيذ وتسليم مشروعات على مساحة تزيد عن 50.000 متر مربع ” سكني تجاري إداري”، فى عدد من المناطق، ومنها القاهرة الجديدة.

كما أن الشركة لها أعمال واستثمارات مميزة فى ألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية وتهدف الشركة إلى تقديم المزيد من المشروعات الفريدة إلى السوق المصرية والاستفادة المثلى من الفرص الهائلة المقدمة في الوقت الحالي في قطاعي البناء والعقارات.