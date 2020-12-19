اقتصاد وأسواق

دهانات GLC تطلق مؤتمر اتجاهات الألوان لعام 2021

الشركة أكدت أن مصر مؤهلة تماما لتصبح مركزا إقليميا للصناعة والموضة في مجال الألوان والدهانات
محمد ريحان 4:03 م, السبت, 19 ديسمبر 20 4:03 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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أعلنت الشركة “الالمانية اللبنانية” للصناعة (دهانات GLC) عن إطلاق مؤتمر اتجاهات الألوان للعام الجديد 2021، والذي يركز على 24 لونا جديدا من خلال أبرز المهندسين المعماريين والمصممين في مصر والمنطقة العربية.

وأكدت الشركة فى بيان لها اليوم، أن اتجاهات وموضة الألوان للعام الجديد تقدم بطريقة ونمط مختلف وتعكس المتغيرات التي طرأت على مستوى العالم بيئيا واجتماعيا واقتصاديا كما أن اتجاهات الألوان الحديثة تحقق المعادلة الصعبة في الوقت الراهن حيث تراعي مختلف الأذواق وتعتمد على العلم والتكنولوجيا.. بالإضافة إلى الاعتماد على مدخلات انتاج مصنعة طبقا لأفضل المواصفات والجودة العالمية لذلك قررت GLC أن تعتمدعلى نهج وأفكار جديدة عن طريق الاستعانة بالمصممين المبتكرين لإيجاد تصميم مختلف، يكون اللون بالفكرة هو الاساس وكانت النتائج مبهرة وفاقت توقعات الشركة .

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وأشارت إلى أن مؤتمر إطلاق اتجاهات الألوان لعام 2021، هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، يعزز من ترسيخ مكانة مصر علي المستوي الاقتصادي ويدعم رسالة الترويج لفرص الاستثمار والأعمال بمصر، خاصة بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجريئة التي شهدتها مصر منذ 6 سنوات، ويعمل على أهمية وضع مصر فى مجال الموضة والألوان، وتأكيدا علي  تقدير الدولة للابتكار لتكون مصر مؤهلة تماماً لتصبح مركزاً إقليميا للصناعة والموضة وبالطبع في مجال الألوان والدهانات.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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