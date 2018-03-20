دنيا : شخصيتي مفاجئة في الأب الروحي 2 ورحيم

أحمد حمديبدأت النجمة دنيا عبد العزيز تصوير دورها في مسلسل رحيم مع النجم ياسر جلال لرمضان 2018، كما انتهت من تصوير معظم مشاهدها في مسلسل الأب الروحي 2 الفترة الماضية.وقالت دنيا، في تصريحات خاصة للمال، إن شخصيتها في الأب الروحي 2 ستحدث فيها نقلة كبيرة للجمهور، بعد أن ظهرت في الجزء الأول للم

أحمد حمدي





بدأت النجمة دنيا عبد العزيز تصوير دورها في مسلسل رحيم مع النجم ياسر جلال لرمضان 2018، كما انتهت من تصوير معظم مشاهدها في مسلسل الأب الروحي 2 الفترة الماضية.

وقالت دنيا، في تصريحات خاصة للمال، إن شخصيتها في الأب الروحي 2 ستحدث فيها نقلة كبيرة للجمهور، بعد أن ظهرت في الجزء الأول للمسلسل بشخصية ضعيفة ومنكسرة ستتحول شخصيتها من النقيض للنقيض تمامًا، والعمل سيتم عرضه الفترة المقبلة خارج موسم رمضان ومن إنتاج فنون مصر.

وأضافت: أشارك في مسلسل رحيم مع النجم ياسر جلال في رمضان بشخصية رحاب السيوفي، وهي فتاة تنتمي لطبقة اجتماعية معينة وتدور مواقف بينها وبين ياسر جلال أو رحيم، مؤكدة العمل معه إضافة لي بعد نجاحنا في مسلسل “ظل الرئيس”، رمضان 2017.

وأكدت دنيا أنها تستكمل مشاهدها في مسلسل رحيم، الأسبوع المقبل، في أحد الاستديوهات الداخلية، حيث يتم تصوير مشاهد خارجية، الأيام الحالية، ويشارك في بطولته النجمة اللبنانية نور.