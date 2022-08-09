دنيا سمير غانم وياسمين رئيس تعيدان بريق البطولات النسائية في السينما

غابت البطولة النسائية عن السينما المصرية خلال السنين الماضية بعد ان تقلدها في فترة زمنية معينة بعض النجمات أمثال منى زكي وياسمين عبد العزيز وهند صبري وحققن نجاحا جماهيريا بأفلام سينمائية مميزة .

لكن تعود حاليا البطولة النسائية من جديد بعد غياب طويل في السينما المصرية بأفلام متنوعة وبطلات جدد لأول مرة أبرزهن ياسمين رئيس بفيلمها الجديد ” خطة مازنجر ” مع المخرج أحمد خالد موسى وتقدم فيه فتاة شعبية .

كما تقدم النجمة دنيا سمير غانم فيلمها ” تسليم أهالي” بمشاركة هشام ماجد نجم الكوميديا ، والذي عادت به للسينما بعد فترة غياب طويلة .

ماجدة خير الله : دنيا سمير غانم يمكن أن تستطيع ملأ فراغ ياسمين عبد العزيز

بدورها قالت الناقدة ماجدة خير الله إن غياب البطولة النسائية في السينما لفترة طويلة مٍسألة ليست منطقية أبدا ، حيث أنه لايمكن نسيان النجاحات التي حققتها ياسمين عبد العزيز في فترة زمنية معينة وكانت هناك محاولات على استحياء لمي عز الدين .

وأشارت إلى أن عودة هذه البطولات النسائية لجمهور السينما بياسمين رئيس ودنيا سمير غانم شيئا مميزا للغاية ، فيجب أن تعودا بقوة الفترة القادمة في السينما مثلما لهما تواجد في الدراما التليفزيونية وأسمائهم تتصدر الأفيشات .

وتابعت قائلة إن دنيا سمير غانم يمكن أن تستطيع ملأ فراغ ياسمين عبد العزيز والقديرة عبلة كامل ومنى زكي في السينما كبطلة نسائية ، أما ياسمين رئيس فمازالت لاتملك القاعدة الجماهيرية الكبيرة والخبرة مثل دنيا..

خيرية البشلاوي : دنيا سمير غانم كانت شديدة الجاذبية في مسلسل الكبير قوي

وترى الناقدة الفنية خيرية البشلاوي أن السينما تعتبر عملا فنيا جماعيا تماما ، والعنصر الأساسي فيه هو السيناريو ثم المخرج القوي الذي يجب أن يمتلك خيالا جيدا ليظهر للمشاهدين عملا فنيا مميزا ، فلو كان هذا المخرج خاضع للبطل أو البطلة لن يقدم عملا سينمائيا جيدا حقيقة.

وأردفت قائلة إن البطلة حاليا لاتستطيع أن تتحمل مسؤولية فيلم سينمائي باسمها ، لاسيما أن الجمهور لن يشعر بلذة الفيلم السينمائي حينما يشاهد فنانة جميلة على الشاشة فقط .

وأضافت أننا نعيش في مجتمع ذكوري ينتعش بشكل العضلات وهذا فكرا موجودا وأصبحت المرأة في نظر الكثيرين لمجرد المتعة أو أنها درجة ثانية وهو فكر لتيار معين ، لذلك تسيدت البطولة الرجالية أكثر في السينما وتراجع دور البطولة النسائية لسنوات .

وقالت إن دنيا سمير غانم كانت شديدة الجاذبية في مسلسل الكبير قوي في أجزاء عديدة وكذلك ياسمين رئيس كانت مميزة في فيلم فتاة المصنع منذ سنين طويلة مع المخرج الراحل محمد خان ، لأنه كان هناك نصا جيدا ومخرجا مبدعا.

وأضافت أن عودتهما مرة ثانية لتصدر البطولة النسائية شيء مبشر حقيقة في السينما بتغير فكر صناعها ومنتجيها ، لاسيما بعد ظهور كتاب ومؤلفين جيدين مثل أحمد مراد وغيرهم لذلك نتمنى أن تكون الأفلام السينمائية الجديدة تعبرعن فكر مختلف بوجود بطلات بعد غياب في السينما .