دنيا سمير غانم تعود للجمهور 4 أغسطس عبر «تسليم أهالي»

تعود النجمة دنيا سمير غانم بعد غياب طويل للجمهور بفيلمها السينمائي الجديد ” تسليم أهالي ” في 4 أغسطس القادم.

وقامت سنيرجي للمنتج تامر مرسي بطرح البوستر الرسمي للفيلم الجديد ” تسليم أهالي ” وتصدره أبطاله دنيا سمير غانم وهشام ماجد .

ويعتبر فيلم تسليم أهالي لدنيا عودة لها لشاشة السينما بعد آخر فيلم قدمته مع النجم أحمد حلمي عام 2016 ، وشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم صابرين وجميلة عوض وأخراج خالد مرعي .

وغابت دنيا سمير غانم عن الدراما التليفزيونية والسينما فترة طويلة ، وذلك بسبب حزنها لرحيل والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز منذ سنوات .