دندشة .. دواء إماراتي جديد لعلاج ضعف الانتصاب

تعتزم شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” الإماراتية إطلاق 34 عقارا جديدا هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها دواء ” دندشة ” الذي يستهدف معالجة ضعف الانتصاب.

وأعلنت الشركة عن طرح الأدوية الجديدة خلال عرض النتائج الربعية وإنجازات الأعمال الخاصة بالشركة للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وذكرت وكالة ميدل إيست نيوز واير إن شركة جلفار حققت مبيعات بلغت 369.3 مليون درهم إماراتي خلال الربع الماضى بارتفاع 11.5% عن مبيعاتها خلال نفس الربع من العام الماضى كما بلغ صافي الأرباح 44.1 مليون درهم إماراتي برغم التوترات السياسية العنيفة التى تنتشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولاسيما فى الأسواق العراقية والمصرية والليبية والسورية.

وتسعى شركة جلفار الإماراتية إلى الوصول بمبيعاتها إلى أكثر من 2 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2020 وأن تصبح ضمن أفضل ثلاث شركات للصناعات الدوائية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وراجع مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع الذى جرى فيه الإعلان عن النتائج المالية الفصلية التطور الذي تحقق في رؤية “جلفار 2020” والتى تمثل خطة “جلفار” المستقبلية الاستراتيجية الجديدة والتي تشمل أهدافا رئيسيةً للبقاء في صدارة السوق الإقليمية بعد أن وصلت الشركة فى الربع الماضى للمركز الأول في السوق الإماراتية لأول مرة في تاريخها.

وقال جيروم كارل المدير العام بالإنابة والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لـ”جلفار”: على الرغم من الظروف الصعبة في السوق والوضع الإقليمي العام الذي يؤثر على قطاعنا تمكنت جلفار من تعزيز حصتها السوقية في الربع الأول كما سجلت الشركة إيرادات من المبيعات تجاوزت 1.45 مليار درهم إماراتي في السنة المالية الماضية.