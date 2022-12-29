«دنتاكارتس» و«مصر الخير» تطلقان أول قافلة طبية لعلاج أسنان الأطفال في الصعيد بالمجان

أعلنت دنتاكارتس DentaCarts أول منصة مصرية متخصصة في التجارة الإلكترونية لبيع الأجهزة والأدوات الطبية بمجال طب الأسنان تعاونها مع مؤسسة مصر الخير لعلاج أسنان الأطفال في جمهورية مصر العربية بصفة عامة وأطفال الصعيد على وجه الخصوص .

وتستهدف القافلة في بدايتها محافظة أسيوط لتقديم العلاج لـ 200 طفل وتقديم كافة الخدمات والرعاية الطبية لهم فيما يخص طب الأسنان .

وأعرب أحمد يحيى، مؤسس دنتاكارتس عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في أولى القوافل الطبية التي تتبناها الشركة ، مؤكدا أن ما تقوم به الشركة هو واجب تجاه أبناء هذا الوطن، وأن انطلاق القوافل الطبية من صعيد مصر لما للصعيد من أهمية خاصة لدى المصريين فوفقا لدراسة حديثة للنقابة العامة لأطباء الأسنان أن محافظات الوجه القبلي هي الأقل كثافة في أطباء الأسنان على الرغم من أنها تمثل أكثر من ثلثي مساحة مصر لذلك رأت الشركة أن الاهتمام بالصعيد يجب أن يكون محطتنا الأولى.

وتابع أن الشركة لاقت اهتمام فوق العادة من عميد كلية طب الأسنان بأسيوط من الدكتور محمد عبد المجيد قطامش الذي وفر كل سبل الدعم من خلال توفير طاقم التمريض بداية من الأطباء والعيادات الطبية أيضا، لم يتردد لحظة واحدة في توفير الدعم الذي تحتاجه القافلة حيث قام بالتنسيق مع الدكتور محمد ناهض عطية مدير مستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط لتيسير العمل على الحالات داخل المستشفى ، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تستحق كل الدعم، بعد أن قامت دنتاكارتس بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للكشف على الأطفال وتوفير العلاج اللازم .

وأوضح مصطفى حسن مدير التسويق بدنتاكارتس أن الشركة تخطط لأن تمر قافلة “دنتاكارتس” ومصر الخير الطبية كل محافظات الجمهورية خاصة فى الأماكن المحرومة، بهدف زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان، ونشر العادات الصحية السليمة لها.

من جانبها ، قالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة يمؤسسة مصر الخير إن التعاون المثمر مع شركات القطاع الخاص مثل دنتاكارتس المتخصصة في مجال عملها أمر يدعو إلى الفخر، ونحن سعداء بالأهداف الرئيسية للقافلة والتي تستهدف الحفاظ على صحة الأطفال وتعليمهم العادات السليمة للاعتناء بصحة الفم والأسنان.