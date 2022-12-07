دنتاكارتس تستهدف إغلاق جولة تمويلية بقيمة 10 ملايين دولار ..وتبدأ عملها في السعودية يناير المقبل

تستهدف منصة دنتاكارتس لبيع مستلزمات طب الاسنان اغلاق جولة تمويلية بقيمة 10 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2023 ، بالإضافة إلي إطلاق عملياتها رسميا في السوق السعودية في يناير المقبل، كما تخطط أيضا للتوسع في السوق الأفريقية مثل كينيا وجنوب أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وتأسست دنتاكارتس DentaCarts في عام 2017 بهدف دعم و تسهيل حياة أطباء الأسنان ، كما أنها توفر خدمة تجهيز العيادات بالكامل وخلال السنوات الخمس الماضية نجحت دنتاكارتس في أن تصبح رائدة بمجال التجارة الإلكترونية وأصبح لديها أكثر من 250 ألف زيارة لموقعها الإلكتروني شهريًا ويتم توصيل أكثر من 3 ألاف طلبية شهريًا ، وقد قام أكثر من 30 ألف طبيب أسنان بتحميل التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية ، والشركة لديها أكثر من 35 ألف منتج وتمثل أكثر من 650 علامة تجارية محلية وعالمية .

وقال أحمد يحيى مؤسس دنتاكارتس إن هناك حزمة من المزايا والحوافز التي يحصل عليها عملاؤنا حيث نوفر طرق دفع متنوعة تميزنا عن باقي اللاعبين في السوق وقد تكون غير متوافرة في أي طريقة شراء أخرى ، كما أن جميع المنتجات المعروضة على دنتاكارتس أصلية وذات جودة عالية، وتعتمد الشركة سياسة الاستبدال والاسترجاع في حال وجود أي شكوى ، كما تقدم عروضا حقيقية تضمن حصول الطبيب على احتياجاته بأسعار تنافسية وبأعلى جودة للمنتجات ، كما نوفر خدمة التوصيل لأي مكان في الجمهورية.



وتابع إن دنتاكارتس توفر العديد من أنظمة السداد وحلول التقسيط وذلك من خلال شبكة من الشركاء كـ “فرصة” و “فاليو” و”سيمبل” كما يمكن التقسيط من خلال البنوك “بنك المشرق، البنك الأهلي المصري ، CIB ، وبنك مصر ، مؤكدا لدينا 215 بائعا معتمدا، وشروط التعامل معهم بسيطة أبرزها توافر البطاقة الضريبية والسجل التجاري، والتأكد من أن المنتجات أصلية، ثم نوقع اتفاقية خدمات التاجر..



وعن التوسع الجغرافي داخل جمهورية مصر العربية أوضح لدينا عملاء في جميع محافظات مصر فـ 40% من عملائنا في القاهرة ويليها الصعيد ثم الإسكندرية ثم محافظات الدلتا، كما أن تكلفة الشحن تختلف على حسب المنطقة، ونسعى إلى توصيل جميع الطلبات في فترة زمنية لا تتجاوز الـ 48 ساعة، مؤكدا أنه مع الزيادة المستمرة لعدد الطلبات الشهرية تواجهنا بعض التحديات ولكننا نعمل باستمرار على التغلب عليها وتحسين مستوى الخدمة لعملائنا.

وتابع إن دنتاكارتس توفر العديد من أنظمة السداد وحلول التقسيط من خلال شبكة من الشركاء كـ “فرصة” و “فاليو” و”سيمبل” كما يمكن التقسيط من خلال البنوك “بنك المشرق، البنك الأهلي المصري ، CIB ، وبنك مصر ، مؤكدا لدينا 215 بائعا معتمدا وشروط التعامل معهم بسيطة أبرزها توافر البطاقة الضريبية والسجل التجاري، والتأكد من أن المنتجات أصلية، ثم نوقع اتفاقية خدمات التاجر.وعن التوسع الجغرافي داخل الجمهورية.

وأوضح أن شركته لديها عملاء في جميع محافظات مصر فـ 40% من عملائنا في القاهرة ويليها الصعيد ثم الإسكندرية ثم محافظات الدلتا كما أن تكلفة الشحن تختلف على حسب المنطقة، ونسعى إلى توصيل جميع الطلبات في فترة زمنية لا تتجاوز الـ 48 ساعة، مؤكدا أنه مع الزيادة المستمرة لعدد الطلبات الشهرية تواجهنا بعض التحديات ولكننا نعمل باستمرار على التغلب عليها وتحسين مستوى الخدمة لعملائنا.

وعن وجهة نظره في التغييرات الاقتصادية التي مرت بها السوق المصرية بداية من تحرير سعر الصرف، أوضح أننا واجهنا بالفعل العديد من المشكلات مثل نقص المنتجات وتغير في أسعار المنتجات ولكن كنا حريصين على تنفيذ وتوصيل الطلبات المسبقة بنفس الأسعار المتفق عليها حتى ولو تحملنا جزءا من التكاليف وذلك التزامًا منا تجاه عملائنا.