«دمياط» يفوز بجائزة أفضل ميناء تجارى فى تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط

تتويجاً لجهود هيئة ميناء دمياط فى تعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة بالميناء ، فاز الميناء بجائزة ( أفضل ميناء تجارى فى تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط ) وذلك خلال احتفالية اليوم البحرى العالمى 2021 التى أقيمت تحت شعار ( البحارة .. فى صميم مستقبل النقل البحرى ) بالإسكندرية برعاية الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل.

وحضر الاحتفالية رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحافظ الإسكندرية ، ورئيس قطاع النقل البحري ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، ورؤساء الموانئ ، ولفيف من خبراء النقل البحري وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وقام الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية بتسليم الجائزة إلى اللواء بحرى أ.ح / وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والذى أوضح أن فوز ميناء دمياط بهذه الجائزة جاء نتيجة نجاح الجهود التى قامت بها هيئة ميناء دمياط فى الاستغلال الأمثل لوسائط النقل المتعددة المتوفرة بالميناء.

حيث يضم محطة للنقل النهرى بأطوال أرصفة 340 م وعمق 5 أمتار تتصل بفرع نهر النيل عن طريق قناة ملاحية بطول 4,5 كم ، إذ يعد النقل النهرى أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفة وهو ما ينعكس على تكلفة السلع والبضائع التي يتم نقلها من خلاله ، وقد استعاد ميناء دمياط مؤخرا حركة الوحدات النهرية لنقل البضائع عبر نهر النيل بالتعاون مع شركة النيل الوطنية للنقل النهرى.

كما يتواجد بالميناء شبكة من السكك الحديدية بأطوال حوالى 19 كم تمتد إلى أرصفة الميناء ويتم نقل مختلف أنواع البضائع المحواة وغير المحواة عبرها إلى خارج الميناء ، كما يحتوى على شبكة طرق رئيسية للنقل البرى بأطوال تبلغ 22 كم متصلة بالطريق الدولى الساحلى.

وأضاف عوض أن نجاح هيئة ميناء دمياط فى تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط جاء نتيجة توجيهات الفريق مهندس وزير النقل من خلال سياسة الوزارة باستمرار التطوير والتحديث للبنية التحتية مما جعلها فى مركز متقدم بين الموانئ المصرية.