«دمياط» يطرح على السوق الملاحية حزمة من الساحات التخزينية للإدارة والتشغيل

طرحت هيئة ميناء دمياط شركات الملاحة والشحن والتفريغ عددًا من الساحات والأراضى التخزينية بشكل رسمى للإدراة والتشغيل.

وحسب منشور صادر عن هيئة ميناء دمياط، فتشمل تلك الأراضى إنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم مشروع مخزن على مساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة القرية الفرنسية لتداول البضائع من الصب الجاف، وذلك لمدة 10 سنوات.

وأكد مصدر مسئول بهيئة الميناء أنه من المقرر أن يتم انعقاد جلسة الاستفسارات الخاصة بالمشروع خلال منتصف أغسطس المقبل.

وأضاف أن من بين الأراضى التى تم طرحها بميناء دمياط إدارة وتشغيل وصيانة مخزن بمنطقة تقسيم المخازن، وذلك خلف مكاتب القطاع الأول بمساحة 5500 متر مربع لتداول بضائع الصب الجاف صديقة البيئة لمدة 3 سنوات.

وأكد مسئول هيئة الميناء أن من بين الأراضى التى سيتم طرحها على شركات الشحن والتفريغ، مخزن وساحتى التشغيل الخاصة به على مساحة 4026 مترًا مربعًا، والتى تقع خلف رصيف رقم 27 لتداول بضائع الصب الجاف، وذلك لمدة 3 سنوات.

يذكر أن هيئات الموانئ تتوسع خلال الفترة الأخيرة فى تأجير الأراضى الناتجة عن مشروعات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل، إذ أخطرت هيئة ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي، شركات الملاحة بطرح عدد من الأراضى والساحات التخزينية، والمقرر أن يتم فض مظاريفها خلال أغسطس المقبل أيضًا.

وتشمل تلك المشروعات استغلال ساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع، تقع بالمنطقة الخامسة بميناء الإسكندرية، والساحة رقم 2 بنفس المنطقة على مساحة تصل الى 10 آلاف متر مربع أيضا، بحيث تكون مخصصة لأى نشاط تخزين وتداول الحاويات والبضائع العامة والأخشاب لمدة استغلال 5 سنوات.

وطرحت هيئة ميناء الإسكندرية مساحة 5000 م2 بالمنطقة الخامسة بميناء الإسكندرية، بغرض إنشاء محطة وقود لتموين وخدمة السيارات والمعدات داخل ميناء الإسكندرية لمدة استغلال تصل إلى 10 سنوات.

وتم طرح استغلال ساحة نجع الألومنيوم بمساحة 29 ألف متر مربع التابعة للهيئة العامة لميناء الاسكندرية (خارج الدائرة الجمركية) لتخزين وتداول كل أنواع البضائع والحاويات.