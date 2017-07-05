دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة اليوم الأربعاء

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 54013 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96723 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء عدد (21) سيارة بحمولة (984) طن قمح.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8600 طن يوريا و2600 طن علف بنجر و2100 طن ملح.