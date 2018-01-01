دمياط يستقبل 8 سفن حاويات رغم سوء الأحوال الجوية

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، رغم سوء الأحوال الجوية المصاحبة لنوة عيد الميلاد التى تمر بها البلاد حاليا.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن المو

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، رغم سوء الأحوال الجوية المصاحبة لنوة عيد الميلاد التى تمر بها البلاد حاليا.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء في السابعة مساء أمس الأحد القطار رقم 2461، وفي الحادية عشر مساء أمس القطار رقم 2472، بحمولة إجمالية 2529 طن قمح، في حين غادر 151 سيارة نقل بحمولة 7808 طن قمح.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 54417 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48841 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 9564 طن يوريا و 10518 طن ملح و 500 طن فوسفات و 698 طن نترات أمونيا.