دمياط يستقبل 8 سفن بضائع ويصدر 8 آلاف طن فوسفات

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 4 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 9 سفينة بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، إضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 4 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 9 سفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، إضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء 64 سيارة نقل محملة بـ 2742 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 177399 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18693 طنا.

وأضاف أن حركة الصادر من الميناء شملت 3760 طن مولاس و 8000 طن فوسفات 4200 طن رمل و5050 طن حديد بليت و 2600 علف بنجر وإعادة تصدير 800 طن كسب فول صويا.