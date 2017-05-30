دمياط يستقبل 8 سفن بضائع عامة

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن…

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، إضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 111502 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 142047 طنا.

وفي السياق نفسه، غادر الميناء عدد قطاران بحمولة (2566) طن قمح، فضلا عن عدد (132) سيارة بحمولة (6199) طن قمح.

وتجدر الاشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا و2400 طن فوسفات و12000 طن ملح و300 طن علف بنجر.