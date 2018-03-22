دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادره 4 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اليو الخميس، قال فيه إن إجمالي عدد السفن…

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادره 4 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اليو الخميس، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي، فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أن الميناء غادره في الثامنة مساء أمس، القطار رقم 2461 محملا بـ 1354 طن قمح، و 128 سيارة نقل محملة بـ 5315 طن قمح .

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 173349 طنا، و رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26488 طنا .

وأضاف أن الميناء استقبل في التاسعة والنصف مساء أمس، قطار الحاويات رقم 2409 محمل بـ 60 حاوية 20 قدما تابعة للخط الملاحي “ميرسك” .

و استقبل الميناء في السادسة صباح اليوم، قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5000 طن يوريا و 5560 طن رمل و 1010 أطنان مولاس.

